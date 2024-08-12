Antalyaspor'un teknik direktörü Alex De Souza 8 yıl Fenerbahçe'de forma giydi

12 Ağustos 2024 13:51 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 14:10

Antalyaspor ile Alex de Souza arasında kriz! 'Fenerbahçe görüntüleri' sonrası tepki yağdı, ayrılmayı düşünüyor

Antalyaspor ile Alex de Souza arasında kriz! 'Fenerbahçe görüntüleri' sonrası tepki yağdı, ayrılmayı düşünüyor

Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe'de forma giyen Alex De Souza tekrardan Türkiye'ye döndü.

Brezilyalı yıldız isim Antalyaspor ile anlaşma yaparak Sergen Yalçın'dan sonra boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

Taraftarlar tarafından Alex De Souza'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Antalyaspor'un teknik direktörü bir dönemlerin efsane oyuncusu Brezilyalı Alex De Souza oldu.

ALEX DE SOUZA KİMDİR?

Alex De Souza, 14 Eylül 1977 yılında Brezilya'nın Curitiba şehrinde dünyaya geldi.

Orta saha mevkiinde oynayan futbolcu ilk olarak 1995 yılında Brezilya Serie A takımlarından Cortiba'da forma giydi.

2 sene boyunca burada forma giydikten sonra Palmeiras'a transfer oldu.

Brezilya milli takımında da görev alan yıldız futbolcu sırasıyla Flamengo ve Cruzeiro takımlarında forma giydikten sonra Palmerias'a geri döndü.

2001 yılında 8 milyon Euro karşılığında Parma'ya transfer oldu.

Burada geçirdiği 1 yılın ardından 4 milyon Euro'ya Cruzeiro'ya transfer olarak gitti.

Cruzeiro'nun ardından Fenerbahçe'ye 20 Haziran 2004 tarihinde 5 milyon Euro karşılığında transfer olarak 8 yıl boyunca forma giydi.

8 yılda 3 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa gören Alex De Souza 2012'de ise Fenerbahçe'den Cortiba'ya geri döndü.

7 Aralık 2014 tarihinde ise oynadığı maçın ardından futbola veda ederek oyunculuk kariyerini bitirdi.

2021 yılında Sao Paulo'nun B takımında teknik direktör olarak futbola geri döndü.

ALEX DE SOUZA'YA NEDEN DOKTOR DENİYOR?

Fenerbahçe'de forma giydiği sıralarda taraftarlar tarafından Alex De Souza'ya doktor lakabı takıldı.

Oyuncuya neden doktor lakabının takıldığı ise bilinmiyor.