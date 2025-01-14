Antalyaspor'un teknik direktörü kim? Alex de Souza'nın ardından gelen isimin belli olduğu iddia edildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

14 Ocak 2025 13:23 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 13:38

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdığını açıkladı. Alex de Souza'nın ardından Antalyaspor'un yeni teknik direktörünün kim olacağı gündem oldu. İddialara göre göreve Emre Belözoğlu getirildi. Eski milli futbolcunun daha önce yönettiği takımlar merak konusu oldu.

Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun başında Antalyaspor​ teknik direktör olarak eski Fenerbahçeli efsane oyuncu Alex de Souza ile anlaşmıştı. Kulüp 13 Ocak 2025 tarihinde Alex de Souza​ ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından Antalyaspor'un yeni teknik direktörünün kim olduğu merak edildi. ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM? TRT Spor'da yer alan habere göre Antalyaspor'un teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Emre Belözoğlu getirildi. Kırmızı-beyazlı kulübün kısa süre içerisinde Emre Belözoğlu hakkında resmi açıklamayı yapması bekleniyor. EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR, HANGİ TAKIMLARI YÖNETTİ? Emre Belözoğlu, 7 Eylül 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerine 1987 yılında Yenidoğan Güneşspor'da başlayan Emre Belözoğlu, 1990 yılında Zeytinburnuspor'a transfer oldu. Burada geçirdiği 5 yılın ardından 1993 yılında Galatasaray'da forma giymeye başladı. Üç yıl boyunca Galatasaray'da forma giyen Emre Belözoğlu gösterdi başarılı performansın ardından Inter'e transfer oldu. Inter'de çıktığı 79 karşılaşmada 3 gol atan milli futbolcu sırayla Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid, ve daha sonra tekrardan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada geçirdiği iki yılın ardından İstanbul Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu 2019 yılında Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerini noktaladı. Kariyeri boyunca 535 maça çıkan Emre Belözoğlu toplam 62 gol attı. Milli takımda ise çıktığı 101 karşılaşmada 9 gol attı. Teknik direktörlük kariyerine ise yine Fenerbahçe'de sportif direktör olarak 2020 yılında başladı. 2021 yılında Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü olduktan sonra İstanbul Başakşehir'de 2 yıl görev aldı. 2023-2024 sezonunda ise MKE Ankaragücü'nda teknik direktörlük yapmaya başladı. 2024'ün Temmuz ayında ise Ankaragücü'nden ayrıldı. İlgili Haberler Emre Belözoğlu, TFF'ye sert konuştu! 'Fenerbahçe formasına özeldi' Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi