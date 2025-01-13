Son Dakika | Antalyaspor Alex de Souza ile yollarını ayırdı!

13 Ocak 2025 19:41 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 19:44

Son dakika haberine göre Süper Lig takımı Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdı.

Son dakika haberine göre Süper Lig​ takımı Antalyaspor​'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Kırmızı-beyazlılar, Brezilyalı futbol adamı Alex de Souza​ ile yollarını ayırdı.

Akdeniz temsilcisi Antalyaspor yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alex de Souza’ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

47 yaşındaki Brezilyalı teknik direktör, bu sezon Antalyaspor'un başında 21 maça çıktı. Akdeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Akdeniz temsilcisinin başına Alex de Souza'nın Fenerbahçe'den takım arkadaşı olan Emre Belözoğlu'nun geçeceği iddia edildi.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre "Antalyaspor, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı" ifadelerini aldı.

Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak geçen sezon MKE Ankaragücü'nü yönetmişti.