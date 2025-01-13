Konyaspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

13 Ocak 2025 19:33 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 20:50

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig'in 19'uncu haftasında Konyaspor​ ile Kasımpaşa​ karşı karşıya gelecek. Müsabaka MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu​'nda oynanacak.

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

1'⚽Konyaspor maça çok hızlı başladı. Savunma arkasına atılan uzun pasta Kramer'in pasında Pedrinho'nun düzgün vuruşu ile top filelere gitti. Ev sahibi takım 25. saniyede attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.

7'🚫Kramer ceza sahasına girmeden hemen önce rakibinden sıyrıldı ve sol ayağıyla şutunu çekti. Kramer'in şutunda Livakovic rakibine gol izni vermedi.

14'⚽Maça denge geldi. Fenerbahçe kullandığı köşe vuruşunda Mert Müldür kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi. Skor 1-1 oldu.

25'⚽Fenerbahçe karşılaşmada öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda Çağlar Söyüncü kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Skor 2-1.

28'🚫Szymanski topu kazandıktan sonra sol kanattan ortasını yaptı. Edin Dzeko'nun penaltı noktası üzerinden gelişine vuruşunda Slowik gol izni vermedi.

44'⚽Konyaspor'da Kramer sahneye çıktı. Sol kanattan yapılan ortada Çağlar Söyüncü topa dokunamadı, Kramer'in yakın mesafeden kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Karşılaşmada skor bir kez daha dengelendi. Skor 2-2.

45'⏹İlk yarı sona erdi.

11'LER

Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Uğurcan Yazğılı, Bazoer, Guilherme, Boateng, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Prip, Yusuf Erdoğan, Kramer.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri, Dzeko.

HAKEM KADROSU

Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki maçta Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Bersan Duran ile Candaş Elbil üstlenecek.Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Alpaslan Şen görev alacak.