Konyaspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'in 19'uncu haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Müsabaka MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
CANLI ANLATIM
1'▶️ Maç başladı
1'⚽Konyaspor maça çok hızlı başladı. Savunma arkasına atılan uzun pasta Kramer'in pasında Pedrinho'nun düzgün vuruşu ile top filelere gitti. Ev sahibi takım 25. saniyede attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.
7'🚫Kramer ceza sahasına girmeden hemen önce rakibinden sıyrıldı ve sol ayağıyla şutunu çekti. Kramer'in şutunda Livakovic rakibine gol izni vermedi.
14'⚽Maça denge geldi. Fenerbahçe kullandığı köşe vuruşunda Mert Müldür kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi. Skor 1-1 oldu.
25'⚽Fenerbahçe karşılaşmada öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda Çağlar Söyüncü kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Skor 2-1.
28'🚫Szymanski topu kazandıktan sonra sol kanattan ortasını yaptı. Edin Dzeko'nun penaltı noktası üzerinden gelişine vuruşunda Slowik gol izni vermedi.
44'⚽Konyaspor'da Kramer sahneye çıktı. Sol kanattan yapılan ortada Çağlar Söyüncü topa dokunamadı, Kramer'in yakın mesafeden kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Karşılaşmada skor bir kez daha dengelendi. Skor 2-2.
45'⏹İlk yarı sona erdi.
11'LER
Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Uğurcan Yazğılı, Bazoer, Guilherme, Boateng, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Prip, Yusuf Erdoğan, Kramer.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri, Dzeko.
HAKEM KADROSU
Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki maçta Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Bersan Duran ile Candaş Elbil üstlenecek.Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Alpaslan Şen görev alacak.