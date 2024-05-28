Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, 28 Mayıs akşamı Antalya'ya geldi
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
28 May 2024 21:51 - Güncelleme : 28 May 2024 21:53
Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza, 28 Mayıs akşamı Antalya'ya ulaştı. Eski futbolcu ve Brezilyalı teknik adam, imza töreni için Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. İşte detaylar...
Bitexen Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından yeni sezon için teknik direktörlük koltuğuna Alex de Souza'yı getirdi.
Brezilyalı yıldız, bu akşam imza töreni için Antalya'ya geldi.
Antalya Havalimanı'na saat 21:00'de inen Alex de Souza, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Antalyaspor yönetimi, Alex'in gelişinin takıma yeni bir enerji katacağına inanıyor.
Eski futbolcu, Türkiye'deki kariyerine yeni bir sayfa ekleyerek Antalyaspor'u başarıya taşımayı hedefliyor.
Taraftarlar ise heyecanla Alex de Souza'nın takımın başına geçmesini bekliyor.
Kaynak: TGRT Haber