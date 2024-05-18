Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

18 May 2024 17:00 - Güncelleme : 18 May 2024 17:07

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu

Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonunda yollarını ayıracaklarını açıklamıştı.

Sergen Yalçın açıklamasının ardından takımın yeni teknik direktörü ise belli oldu.

Fenerbahçe'nin efsane Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza teknik direktörlük için Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Efsane futbolcunun yardımcılarının arasında Mehmet Aurelio ve kaleci antrenörünün ise Mehmet Arslan olacağı belirtildi.

Alkan Evren'in açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Alex de Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Kendisiyle ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz.