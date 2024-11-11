Antalya'ya kar mı yağdı? 11 Kasım Meteoroloji hava durumu

11 Kasım 2024 15:32 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 15:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri aracılığıyla Türkiye genelinde gün içerisinde hava durumunu öğrenebiliyoruz. Antalya'da yüksek kesimlerde görülen kar yağışına dair fotoğraflar ise sosyal medyada beğeni topladı.

Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya'da yüksek kesimlerde görülen kar yağışı vatandaşı şaşırttı. Yaz ayının sona ermesiyle beraber yurdumuzda hava sıcaklıkları düştü.

Kaş'ta görülen kar yağışının ardından fotoğraflar sosyal medya platformlarında gündem oldu.

ANTALYA'YA KAR MI YAĞDI?

Antalya Kaş Gömbe Mahallesi'ndeki Akdağ'ın yüksekliği 3 bin 24 metre olurken zirvesinde kar yağışı sonrası görüntü vatandaşın ilgisini çekti.

Akdağ'ın zirvesinde kar yağışı sonrası beyaz örtü oluştu. Yağış akşam saatlerinde başlarken gece boyunca devam etti. Sabahın erken saatleri itibarıyla beyaz örtüyü görenler fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

ANTALYA HAVA DURUMU 11 KASIM KAR YAĞACAK MI?

MGM verilerine göre 11 Kasım Pazartesi günü Antalya'da parçalı zamanla az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Yer yer sağanak yağışın beklendiği Antalya'da sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması da bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu tahmini şöyle oldu:

11 Kasım günü Antalya'da 21.00 ile 24.00 aralığında sıcaklıklar 17 derecede seyir ederken salı günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Salı günü sıcaklıklar 17 derece ile 23 derece aralığında seyir edecek.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugünün verilerine göre Türkiye'de genel olarak parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Trakya, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güney, K.Maraş'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi öngörüldü.