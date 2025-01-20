AÖF 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınava giren öğrenciler AÖF takvimini araştırıyor

20 Ocak 2025 17:58 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 18:08

AÖF 2024 2025 güz dönemi final sınavları 18 ile 19 Ocak tarihinde gerçekleşti. Sınava giren vatandaşlar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya koyuldu.

AÖF büt var mı? Binlerce adayın gündeminde

AÖF büt var mı? Binlerce adayın gündeminde

AÖF 2024​ 2025​ güz dönemi final sınav soru ve cevapları henüz yayımlanmadı.

Vatandaşlar son oturumu 19 Ocak’ta yapılan güz dönemi sınavlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.

AÖF 2025 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi’nden AÖF 2025 güz dönemi final sınavı sonuç tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ancak Açıköğretim Fakültesi sınavları genellikle 2 hafta içerisinde açıklanıyor.

Sınavların en geç Şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

2025 AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın en az 35 veya üzeri olması gerekir.

Ders başarı puanınınız Ara sınavın yüzde 30’u, final sınavının ise yüzde 70’ i alınarak hesaplanır.