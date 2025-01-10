AÖF final sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav tarihi duyuruldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

10 Ocak 2025 14:47 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 15:01

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 güz döneminin sona ermesine sayılı günler kaldı. Öğrenciler tarafından AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Açıklanan takvime göre sınavlar 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenecek. AÖF final sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı hakkında ise bir duyuru yapılmadı.

AÖF 2024-2025 güz dönemi vize sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Vize sınavlarının sona ermesinin ardından öğrenciler dönem sonu sınavlarının yani finallerin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. AÖF tarafından 2024-2025 eğitim öğretim döneminin sınav takvimi açıklandı. AÖF FİNALLER NE ZAMAN YAPILACAK 2025? AÖF'ün yayımladığı takvimde yer alan bilgilere göre 2024-2025 güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek. Bahar dönemi sınav takvimi ise şöyle: Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025 AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025? AÖF tarafından henüz güz dönemi final sınavının giriş yerleri henüz açıklanmadı. Daha önce düzenlenen sınavlarda giriş yerleri, sınav tarihinden bir hafta önce açıklanmıştı. Önümüzdeki günlerde sınav giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor. İlgili Haberler AÖF geçme notu kaç? Sonuçların açıklanmasının ardından 30'a düşüp düşmediği gündeme geldi