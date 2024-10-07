AÖF kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim'e kadar devam edecek
Anadolu Üniversitesi AÖF programında yüksek öğrenim hayatına başlayacak ve öğrenimi devam eden öğrenciler kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim Pazartesi (bugün) itibarıyla başladı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesinde yayınlanan takvime göre; kayıtlı öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini 7 Ekim-18 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlayacak.
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemleri, öğrenci şifresi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesinden ders ekle/sil ders kayıt işlemleri bölümünden tamamlanıyor.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Açıköğretim Fakültesi’ne kayıt yaptıran ve kayıt yenileyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi’nin belirlediği miktarda harç bedelini ödemesi gerekiyor.