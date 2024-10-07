AÖF kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim'e kadar devam edecek

07 Ekim 2024 13:28 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 13:31

Anadolu Üniversitesi AÖF programında yüksek öğrenim hayatına başlayacak ve öğrenimi devam eden öğrenciler kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim Pazartesi (bugün) itibarıyla başladı.

Açık lise sınavlarının ne zaman yapılacağı MEB'in 2024-2025 takviminde açıklandı

Açık lise sınavlarının ne zaman yapılacağı MEB'in 2024-2025 takviminde açıklandı

Anadolu Üniversitesi​ Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesinde yayınlanan takvime göre; kayıtlı öğrencilerin kayıt yenileme​ işlemleri 18 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini 7 Ekim-18 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlayacak.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri, öğrenci şifresi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesinden ders ekle/sil ders kayıt işlemleri bölümünden tamamlanıyor.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açıköğretim Fakültesi’ne kayıt yaptıran ve kayıt yenileyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi’nin belirlediği miktarda harç bedelini ödemesi gerekiyor.