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AÖF kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim'e kadar devam edecek

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
07 Ekim 2024 13:28 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 13:31
AÖF kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim&#039;e kadar devam edecek

Anadolu Üniversitesi AÖF programında yüksek öğrenim hayatına başlayacak ve öğrenimi devam eden öğrenciler kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim Pazartesi (bugün) itibarıyla başladı.

Anadolu Üniversitesi​ Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesinde yayınlanan takvime göre; kayıtlı öğrencilerin kayıt yenileme​ işlemleri 18 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini 7 Ekim-18 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlayacak.

AÖF kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim'e kadar devam edecek - 1. Resim

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri, öğrenci şifresi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesinden ders ekle/sil ders kayıt işlemleri bölümünden tamamlanıyor.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açıköğretim Fakültesi’ne kayıt yaptıran ve kayıt yenileyen öğrencilerin  Anadolu Üniversitesi’nin belirlediği miktarda harç bedelini ödemesi gerekiyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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