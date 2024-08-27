AÖF yaz okulunda DC ve DD harf notlarını alan öğrenciler dersten geçiyor
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
27 Ağustos 2024 15:38 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 15:39
AÖF yaz okulu sınav sonuçları 27 Ağustos tarihinde açıklandı. Sonuçların belli olmasının ardından DC ve DD harf notları geçer not mu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı 17 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları bugün açıklandı.
Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler DC ve DD harf notlarının geçer not mu olduğunu merak etmeye başladı.
AÖF YAZ OKULUNDA DC GEÇER NOT MU?
Anadolu Üniversitesi tarafından 2023-2025 eğitim öğretim yılında AÖF geçer notu alt sınır 35 olarak belirlendi.
AÖF sınavından 35'in altında alan öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılacaklar.
AÖF YAZ OKULUNDA DD GEÇER NOT MU?
AÖF sınavında aynı DC harf notunda olduğu gibi DD geçer notu alan öğrenciler başarılı sayılacak.
AÖF'de ders geçme notu alt sınırı 35 olarak açıklandı.
Kaynak: TGRT HABER