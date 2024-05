Anadolu Üniversitesi AÖF ders geçme notu 35 puan olarak belirlendi! AÖF sorumluluk üniteleri ve yaz okulu başvuruları

13 May 2024 15:54 - Güncelleme : 13 May 2024 15:55

20 soru sorulan AÖF final sınavının değerlendirilmesinde 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. Sınava hazırlanan öğrenciler sınav sorumluluk ünitelerini merak ediyor. AÖF sınavında dair detaylar haberimizin devamında yer almakta.

AÖF DERS ORTALAMASI KAÇ OLMALI?

AÖF sınavlarında ara sınav ortalamayı %30 dönem sonu sınavı ise %70 etkilemekte. Ortalaması 35 puan ve üstü olan öğrenciler dersi geçerken 35’in altı olan öğrenciler FF notuyla dersten kalacak.

AÖF SINAV SORUMLULUK ÜNİTELERİ NELER?

AÖF sınavlarında öğrenciler her sene ara sınavda 1.üniteden 4.üniteye kadar sorumlu olurken final sınavlarında ilk üniteden 8.üniteye kadar sorumlu tutulur. Sınav süresi her ders için 30 dakika ve her dersin sınavı 20 sorudan oluşmakta.

AÖF YAZ OKULU BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıköğretim fakültesi okuyan Anadolu Üniversitesi öğrencileri başarısız olduğu derslerden geçmek için ve ortalamalarını yükseltmek amacıyla yaz okuluna başvuracak. Yaz okulu başvuru tarihi üniversite takviminde 1 Temmuz 2024 olarak belirlendi. Sınav merkezi değiştirmek için başvurular ise 7 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Ortalama yükseltmek ve FF notu ile başarısız olduğu derslerden ikinci bir şansla başarıyı elde etme imkanı bulan öğrenciler yaz okulu sınavına 17 Ağustos 2024 tarihinde girecek.