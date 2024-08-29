AÖL 1. Dönem kayıt ve yenileme işlemleri 22 Eylül'de sona erecek

29 Ağustos 2024 10:11 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:23

Binlerce kişinin başvurduğu AÖL 1. dönemde tarihler de belirlendi. Kayıtlı olan tüm öğrenciler yenileme işlemlerine tabi tutulurken işlem ücretinin ne kadar olduğu da merak edildi.

AÖL 1. DÖNEM YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kayıt ve yenileme işlemleri 28 Ağustos itibarıyla başladı.

Resmi sitede yapılan duyuru şöyle oldu:

"Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönem (2024/1 Dönemi) yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos 2024 tarihinde başlamış olup 22 Eylül 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir."

AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SON?

28 Ağustos itibarıyla başlayan süreç 22 Eylül'e kadar devam ederken belirlenen aralıklarda işlemler gerçekleştirilecek

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKALAR 2024-25?

İşlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler 300 TL öderken MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına odeme.meb.gov tr adresinden veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık aracılığıyla ödemelerini gerçekleştirecek.

E OKULDA KAYDI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sistemde kaydı olan öğrenciler için öğrenim belgesi istenmezken

Açık Öğretim Lisesine yeni kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge

Bir adet biyometrik fotoğraf,

Kayıt raporu, (Kaydın tamamlanmasından sonra Sistem üzerinden alınan belge. Bu belge 18 yaşını doldurmuş olanların kendisi veya noter aracılığıyla vekâlet verdikleri kişi tarafından, 18 yaşından küçük öğrencilerin ise velileri tarafından imzalanacaktır.) gerekli olan belgeler arasında yer alıyor.