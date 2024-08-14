AÖL 3. dönem sınav sonuçları bugün açıklanıyor, sonuç sorgulama MEB Açık Öğretim Lisesi sayfasında olacak

14 Ağustos 2024 10:27 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:29

Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan takvime göre; 20-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 3. dönem AÖL sınavınının sonuçlarının 14 Ağustos Çarşamba (Bugün) açıklanması bekleniyor.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre; Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının 14 Ağustos 2024 Çarşamba (Bugün) açıklanması bekleniyor.

AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

3 oturumda tamamlanan AÖL sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesinde erişime açılacak.

Öğrenciler sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve öğrenci şifreleriyle öğrenebilecek.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesi puan sistemi 100’lük sistem olarak hesaplandığından geçme notu 45 olarak belirlendi.

AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması, gerekir.