AÖL ek sınavları 12 Ekim Cumartesi günü başlayacak

09 Ekim 2024 13:19 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 14:07

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinde Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavlarının yapılacağı ve sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih açıklandı.

MEB​ sınav​ duyurusunda Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ek sınavlarının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirileceği yer aldı.

MEB AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024​ yılında yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrenciler için ek sınav duyurusuna göre; Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ek sınavı 12 Ekim​ - 20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

MEB AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Öğrenciler 10 Ekim 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile MEB AÖL internet sitesinden fotoğraflı sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilir.

AÖL EK SINAVLAR NASIL UYGULANACAK?

Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ek sınavı 12 Ekim -20 Ekim 2024 tarihleri arasında ÖDSGM tarafından belirlenen günlerde 9 veya daha az sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için tek oturum, 9 dersten fazla sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için iki oturum olacak şekilde e-Sınav uygulaması olarak gerçekleştirilecek.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçları 24 Ekim Perşembe günü erişime açılacak.

AÖL EK SINAVLARA KİMLER KATILABİLİR?

ÖSYM tarafından 2024 Yılında yapılan sınavlar sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrencilerden, duyuru ekindeki listede bilgileri olanlar Ek Sınava katılabilecektir.