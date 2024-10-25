Apandisit ameliyatı sonrası iyileşme süresi 1-2 hafta sürebiliyor
Bugün Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un apandisit ameliyatına alınacağı paylaşıldı. Teknik ismin gireceği ameliyat sonrası ne kadar sürede iyileşeceği de taraftarın gündeminde yer aldı.
Okan Buruk'un apandisit ameliyatı olacağının duyurulmasının ardından apandisit ameliyatı kaç günde iyileşir merak konusu oldu. Körbağırsak üzerinde apandisin iltihaplanması anlamına gelen apandisit ameliyatında iltihap kesilir ve çıkarılır.
Belirtileri arasında ise karın ağrısı ve iştahsızlık yer alıyor.
APANDİSİT AMELİYATI KAÇ GÜNDE İYİLEŞİR?
Apandisit ameliyatı olan kişilerin iyileşme süreci genellikle 1-2 hafta sürebiliyor. Ameliyat olan kişinin iyileşme süresi kısa olurken bir gün sonrasında ayağa kalkabilir.
İyileşme süreci 1,5 hafta sürerken kişinin ağır eşyalar kaldırmamasına özen gösterilmelidir.
APANDİSİT AMELİYATI RİSKLİ Mİ, ZOR MU?
Doktorlar sıklıkla apandisit ameliyatı ile karşılaşıyor. Bu operasyon yüksek risk içermezken olabilecek riskler arasında şunlar yer alıyor:
- Ameliyat bölgesinde enfeksiyon
- Yaranın açılması
- Anestezi sonucu solunum problemleri
- Ameliyatta fazla kanama olması
- Bağırsak tıkanıklığı.
APANDİSİT AMELİYATI SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Operasyon geçiren kişinin ağır eşya taşımaması ve bol bol istirahat etmesi gerekiyor.
Kişi, düzenli olarak pansuman ve doktor kontrollerinden geçmelidir.
Uzmanlar ameliyat sonrasında en az 2 gün duş alınmaması gerektiğini de belirtiyor.