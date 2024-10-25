Okan Buruk'un neden ameliyat olduğu ve sağlık durumu belli oldu

25 Ekim 2024 15:59 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 16:15

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ameliyata alındığı ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından Okan Buruk'un neden ameliyata alındığı merak edilirken konuyla ilgili açıklama yapıldı. Apandisti patladığı için ameliyata alınan Okan Buruk'un sağlık durumu ise merak edildi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası kapsamında Galatasaray​ ile Beşiktaş, 28 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

Maçın başlamasına sayılı günler kala Galatasaray Teknik Direktörü, Okan Buruk​'tan kötü haber geldi. Teknik adamın acil olarak ameliyata alındığı alındığı ortaya çıktı.

Taraftarlar tarafından Okan Buruk'un neden ameliyata alındığı ve sağlık durumu ise merak ediliyor.

OKAN BURUK NEDEN AMELİYATA ALINDI?

Sarı-kırmızılıların başarılı teknik direktörü Okan Buruk açıklanan bilgilere göre apandisiti patladığı için ameliyata alındı.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüp tarafından bir açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.

OKAN BURUK SAĞLIK DURUMU?

Ameliyata alınan Okan Buruk'un bilincinin açık olduğu ve korkulacak bir şeyin olmadığı açıklandı.

Teknik adamın sağlığı hakkında endişelenecek bir durumun olmadığı belirtildi.