Apple Intelligence sadece iPhone 15 Pro ve üstü modellerde kullanılabilecek, Eylül 2024'te iOS 18 ile geliyor

11 Haziran 2024 20:05 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 18:14

Apple'ın yeni üretken yapay zekâ sistemi Apple Intelligence, yalnızca iPhone 15 Pro ve üstü modellerde kullanılabilecek.

Şirket, bu heyecan verici yeniliğin Eylül 2024'te iOS 18 güncellemesiyle birlikte cihazlara entegre edileceğini duyurdu.

Apple Intelligence, Siri'ye kazandırdığı gelişmiş özelliklerle geliyor.

Siri, bu yenilikle birlikte daha akıllı ve kullanıcı ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilir hale geliyor.

Yeni güncelleme, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak birçok işlev sunacak.

iPhone 15 Pro ve üstü modellerde yer alacak Apple Intelligence, fotoğraf düzenlemeden metin önerilerine, akıllı yanıtlar ve kişiselleştirilmiş içerik önerilerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunacak.

Eylül 2024'te çıkacak olan iOS 18, Apple Intelligence ile birlikte yeni bir dönem başlatacak.