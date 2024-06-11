Apple'ın yeni uygulama gizleme özelliğine eleştiri: 'Hilecilerin ekmeğine yağ sürüyor'

11 Haziran 2024 14:37 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 14:38

iOS18 ile iPhone'lara yeni gelen tüm özellikler tanıtıldı, Eylül 2024'te yayınlanacak

iOS18 ile iPhone'lara yeni gelen tüm özellikler tanıtıldı, Eylül 2024'te yayınlanacak

Apple, yakında çıkacak olan iOS 18 ile birlikte kullanıcılar arasında tartışmalara yol açan yeni bir özelliği duyurdu; bazıları bunun "hilecilerin ekmeğine yağ sürdüğünü" söyledi.

Yeni güncelleme, kullanıcıların iPhone ana ekranındaki uygulamaları gizlemesine veya kilitlemesine olanak tanıyarak kişisel hobilerini ve bilgilerini meraklı gözlerden uzak tutmayı amaçlıyor.

IOS 18 UYGULAMA KİLİTLEME VE GİZLEME ÖZELLİĞİ TEPKİ ÇEKTİ

Apple bu özelliğin, bankacılık uygulamalarını gizli tutmak veya çocukların alışveriş sitelerinden ürün satın almasını engellemek gibi amaçlarla kullanılabileceğini belirtirken, birçok kişi ise olumsuz sonuçlar doğurabileceğine inanıyor.

Apple, pazartesi günü Dünya Geliştiriciler Konferansı sonrasında bir duyuru yaparak, "Kullanıcılar artık bir uygulamayı kilitleyebilir ve daha fazla gizlilik için uygulamayı gizleyip kilitli, gizli uygulamalar klasörüne taşıyabilir." ifadesini kullandı.

Bir uygulama kilitlendiğinde veya gizlendiğinde, uygulamanın içindeki mesajlar veya e-postalar gibi içerikler aramalardan, bildirimlerlerden ve sistemdeki diğer yerlerden gizlenir.

Bu, bankacılık veya sosyal medya uygulamaları gibi App Store'dan indirilen tüm uygulamaları destekliyor. Ancak özellik, uygulama kitaplığında kullanıcının bazı şeyleri sır olarak saklamaya çalıştığını gösteren bir 'Gizli Uygulama' klasörü oluşturuyor.

Apple, duyurusunda şunları paylaştı: "Kilitli ve gizli uygulamalar, uygulama bildirimleri ve içeriği gibi gizli tutmak istedikleri bilgilerin yanlışlıkla başkaları tarafından görülmeyeceği konusunda kullanıcılara gönül rahatlığı sunuyor."

Özellik duyurulduktan sonra kullanıcılar anında Elon Musk'un X'ine akın etti, bazıları bu özelliği yıllardır beklediklerini söyledi. Apple daha önce bir uygulamayı kilitlemenin uzun süredir talep edilen bir işlev olduğunu belirtmişti.

Bir X kullanıcısı, "Teşekkürler Apple. Flört uygulamamı eşimden gizlemeye çalışacağım. Uygulamayı kilitle ve uygulamayı gizle ile sonunda bunu yapabiliyorum" şeklinde paylaşımda bulundu. Bazı kullanıcılar ise bu özelliğin "ilişkileri bozacağı" yönünde şakalar yaptı.