iOS18 ile iPhone'lara yeni gelen tüm özellikler tanıtıldı, Eylül 2024'te yayınlanacak

10 Haziran 2024 23:44 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 23:46

Apple, WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18'i ve beraberinde gelen yenilikleri tanıttı.

En büyük sürprizlerden biri, Siri'nin artık yapay zekâ desteğiyle çok daha akıllı hale gelmesi oldu.

Yeni "Apple Intelligence" özelliği, iPhone, iPad ve Mac modellerine üretken yapay zekâ yetenekleri kazandıracak.

iOS 18, iPhone'lara önemli yenilikler getiriyor. Kullanıcılar artık ana ekranlarını daha fazla özelleştirebilecek, uygulama logolarını koyu hâle getirebilecek ve Fotoğraflar uygulamasındaki yeniliklerden faydalanabilecek.

Ayrıca yeni gelen Oyun Modu, arka plan aktivitelerini azaltarak performansı iyileştirecek.

iOS 18 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

iOS 18, iPhone 16 serisinin çıkması ile beraber Eylül 2024'te yayınlanacak.

iOS 18'in tüm özellikleri ve detaylarıyla ilgili bilgi için Apple resmi sitelerini güncellemiş durumda.