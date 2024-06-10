Apple duyurdu: iPhone için ChatGPT destekli yapay zeka özelliği geliyor

10 Haziran 2024 21:26 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 21:49

Büyük dil modelleri (LLM'ler) tarafından desteklenen Apple Intelligence, aygıtlarınızın dilleri, görüntüleri, eylemleri ve kişisel bağlamı anlamasını sağlıyor.

Derin doğal dil anlayışına sahip olan bu özellik, Apple platformlarında sistem genelinde erişilebilen yeni yazma araçlarına güç veriyor. Apple Intelligence Mail, Notlar, Safari, Pages, Keynote ve üçüncü taraf uygulamalarda metinleri otomatik olarak yeniden yazmanıza veya düzeltmenize olanak tanıyor.

APPLE INTELLIGENCE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Apple, yapay zeka özelliklerinin uygulamalarda sizin için bir şeyler yapabileceğini söyledi. Bildirimlerinizi yönetebilecek, sizin için otomatik olarak bir şeyler yazabilecek ya da mail ve diğer uygulamalardaki metinleri özetleyebilecek. Şirket ayrıca, bir uygulamadan başka bir uygulamadaki bir eylemi gerçekleştirmesini istemek gibi şeyler yapabileceğini söylüyor; örneğin, ortağınızın size gönderdiği bir podcast'i çalmasını istemek gibi.

Şirket, yapay zeka özelliklerinin bilgileri gizli tutmak için cihaz üzerinde işleneceğini söylüyor. Ancak bundan yararlanmak için bir A17 Pro veya M serisi çipe ihtiyacınız olacak.

Ancak yapay zeka özelliklerinin buluta gitmesi gerektiğinde, Apple bunun "Özel Bulut" olarak adlandırdığı yere gideceğini ve bu verilerin asla sunucularda saklanmayacağını ve Apple'ın bu verilere asla erişemeyeceğini söylüyor. Bağımsız uzmanların Apple'ın iddialarının doğru olduğunu doğrulayacağı belirtildi.

SİRİ YAPAY ZEKA İLE DAHA AKILLI

Apple, iOS 18'de kullanıcıların Siri ile çok daha doğal bir şekilde konuşabileceklerini söyledi. Şirket ayrıca, işleri halletmek için sadece konuşmak yerine Siri'ye yazabileceğinizi de belirtti.

Ayrıca Apple, Siri'nin zamanlanmış metin mesajları ayarlamak gibi şeyler yapabileceğini ve söylediklerinizin bağlamından hangi uygulamaları kullanmasını istediğinizi anlayabileceğini de vurguladı

Apple, Siri'nin uygulamalar içinde sizin için bir şeyler yapabilme yeteneğine sahip olacağını söyledi. Örneğin, Siri'den baktığınız bir fotoğrafı çekmesini ve bir arkadaşınıza göndermesini isteyebilirsiniz. Şirket buna "ekran farkındalığı" adını verdi.

Başka bir örnek olarak, şirket Siri'nin ehliyetinizi almak için fotoğraflarınızı aramak, ehliyet numaranızı çıkarmak ve sizin için bir web formuna yapıştırmak gibi şeyler yapabileceğini söylüyor. Bu, mevcut otomatik doldurma özelliklerine benzer fakat çok daha iyisi.

Apple yeni e-posta yazma önerilerini ve metin özetlerini kullanıma sunuyor. Mail'de bir mesaj yazarken, Siri'nin sizin için yazmasını sağlayabilir ve tonunu değiştirmesini isteyebilirsiniz. Şirket, bunun gibi yazma özelliklerinin sistem genelinde, yazabildiğiniz her yerde mevcut olduğunu söylüyor.

APPLE GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA ÖZELLİKLERİ

Apple, istediğiniz emojiyi bulamadığınızda, yapay zeka tarafından sizin için oluşturulmasını sağlayabilmeniz için anında emoji benzeri tepkiler üretecek yeni bir özellik olan "Genmoji"yi kullanıma sunduğunu duyurdu.

Benzer şekilde, iOS 18'e Image Playground adı verilen yeni bir görüntü oluşturma özelliği geliyor. Apple, bu özelliğin birkaç uygulamada çalıştığını söylüyor, ancak aynı adla kendi uygulaması da var. Ayrıca geliştiricilerin Image Playground'u cihazlarına dahil etmeleri için bir API'ye erişmelerine izin verecek.

CHATGPT-4O, IPHONE MODELLERİNE GELİYOR

ChatGPT 4o, Siri'nin istediğinizi yapamadığı durumlarda başvurabileceği bir sohbet robotu olarak bu yılın sonlarına doğru iOS, macOS ve iPadOS'e gelecek. Apple bunu yaparken önce sizden izin isteyeceğini söylüyor. Apple, en iyi sohbet robotuyla başladığını, ancak ileride diğer yapay zeka modellerini de destekleyeceğini söyledi.