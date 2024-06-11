Apple Intelligence uyumlu cihazlar açıklandı: Yapay zekayı destekleyen iPhone, iPad ve Mac'ler

11 Haziran 2024 11:10 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:10

Teknoloji devi Apple, dün geliştirici etkinliği WWDC'de bombayı patlattı. Üretken YZ sistemi 'Apple Intelligence'yi duyurdu.

Sizin yerinize metin yazabilen, telefon görüşmelerinizi isterseniz kaydedip yazıya dökebilen, yapay zekayla emoji (Genmoji) oluşturabilen ve çok daha fazlasını yapabilen Apple Intelligence, cihaz bazlı çalışıyor yani kullanıcı verilerini toplamıyor.

Bu yılın ilerleyen günlerinde iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 (Sequoia) üzerinde beta olarak kullanıma sunulacak sistemin çıkış tarihi henüz belli değil. Fakat iPhone 15 Pro kullanmıyorsanız ve yapay zeka konusunda heyecanlıysanız, size kötü bir haberimiz var!

APPLE INTELLIGENCE HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

Etkinlikte konuşan Apple Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, 'Apple Intelligence'nin A17 Pro çipe ihtiyaç duyacağını belirtti. Bu çip de şu anda sadece iPhone 15 Pro ve Pro Max'te bulunuyor.

Mac ve iPad kullanıcıları için de kısıtlama var, ancak iPhone kadar katı değil. Federighi'nin açıklamasına göre, en az M1 çip ile donatılmış bir iPad veya MacBook cihazları YZ'yi destekleyecek. Bu cihazların tam listesi şu şekilde: