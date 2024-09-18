Apple yapay zekası ekim ayında gelecek iOS 18.1 sürümü ile eklenecek

18 Eylül 2024 09:57 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:10

ABD'li teknoloji devi Apple yeni yapay zeka modeli "Apple Intelligence"ı cihazlarına iOS 18.1 sürümüyle ekleyecek. Kullanıcılar tarafından iOS 18.1 sürümünün ne zaman geleceği merak edilirken konuyla ilgili firma açıklama yaptı.

iOS 18 çıkış tarihi ve saati! iOS 18 özelliklerinde iPhone'lar için 3 büyük yenilik geliyor

iOS 18 çıkış tarihi ve saati! iOS 18 özelliklerinde iPhone'lar için 3 büyük yenilik geliyor

Apple​ geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefon serisi iPhone 16​'ları tanıttı.

Yeni cihazların tanıtılmasının ardından geçtiğimiz aylarda açıklanan yapay zeka​ modeli Apple Intelligence​'ın ne zaman cihazlara ekleneceği gündeme geldi.

Firmanın konuyla ilgili yaptığı açıklamaya göre iOS 18.1 sürümü ile yapay zeka cihazlara eklenecek.

Kullanıcılar tarafından ise iOS 18.1 sürümünün ne zaman geleceği merak ediliyor.

İOS 18.1 SÜRÜMÜ NE ZAMAN GELECEK?

Apple'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kullanıcılara ücretsiz olarak dağıtılacak olan Apple Intelligence'ı barındıran iOS 18.1 güncellemesinin beta (test) sürümü ekim ayı içerisinde kullanıma sunulacak.

Ayrıca yine ekim ayında yayınlanacak olan iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 beta güncellemeleriyle yapay zeka diğer cihazlara da eklenecek.

APPLE'IN YAPAY ZEKASI INTELLİGENCE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın yeni yapay zekası Apple Intelligence'ın tam sürümünün ne zaman çıkacağı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak Apple'ın 2024 Kasım-Aralık aylarında güncellemeyi bütün kullanıcılarına sunması bekleniyor.

APPLE'IN YAPAY ZEKASI TÜRKÇE OLACAK MI?

Apple'ın yapay zekası ilk etapta İngilizce olarak kullanıma sunulacak.

2025 yılında ise Apple Intelligence'a Çince, Fransızca, İspanyolca ve Japonca dahil edilecek.

Türkçe'nin ne zaman yapay zekaya ekleneceği ile ilgili ise henüz bir açıklama bulunmuyor.

APPLE'IN YAPAY ZEKASI TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın yeni yapay zekasını Türkiye'den kullanıcılar iOS 18.1 tam sürümünün çıkmasıyla birlikte cihazlarının dilini İngilizce yaparak kullanabilecekler.

Cihazın dilini değiştirmek için kullanıcıların izlemesi gereken adımlar ise şöyle:

Ayarlar -> Genel -> Dil ve Bölge -> Dil Ekle (İngilizce)