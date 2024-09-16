iOS 18 çıkış tarihi ve saati! iOS 18 özelliklerinde iPhone'lar için 3 büyük yenilik geliyor

16 Eylül 2024 14:21 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 14:28

Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen iOS 18 güncellemesi çıkış tarihi geldi çattı. Apple'ın AI platformu, Fotoğraflar uygulamasına yeni özellikler ve yeni Parolalar uygulaması gibi özellikleri öne çıkan iOS 18 işletim sistemi, dünya ile aynı anda Türkiye'de yayınlanacak. Peki iOS 18 ne zaman yayınlanacak?

iOS 18​ çıkış tarihi ve saati teknoloji​ meraklıları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki iOS 18 ne zaman gelecek?Apple​, her yıl düzenlediği etkinliklerde yeni iOS sürümlerini duyurarak kullanıcılarına yenilikler sunuyor. iOS 18’in, özellikle iPhone​ kullanıcıları için performans iyileştirmeleri ve yeni güvenlik özellikleri gibi önemli değişiklikler içermesi bekleniyor.

IOS 18 SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

iOS 18 güncellemesi ne zaman gelecek? Apple genellikle güncellemeleri ABD'de sabah saatlerinde yayımlamayı tercih eder. Bu doğrultuda iOS 18, pasifik saate (PT) göre öğleden önce 10.00'da kullanıma sunulacak. Bu da Türkiye saatiyle akşam 20.00'a tekabül ediyor.

IOS 18 ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni sürümde öne çıkan 3 büyük özellik ise geliştirilmiş yapay zeka tabanlı kişisel asistan, özelleştirilebilir ana ekran ve Mesajlar'da çeşitli değişiklikler olacak.

ANA EKRANDA UYGULAMA SİMGELERİ DÜZENLENEBİLİYOR

İlk olarak, iOS 18 güncellemesinde iPhone kullanıcıları ana ekranı, kilit ekranını ve denetim merkezini özelleştirebilecek. Artık uygulamalar ve widget'lar, kolay erişim için alttaki görev çubuğunun hemen üstüne yerleştirilebilecek veya ana ekrandaki herhangi bir açık alana koyulabilecek. Ayrıca simgelerin renkleri de değiştirilebilecek.

Apple, kullanıcıların her gün yaptığı birçok şeye daha kolay erişim sağlamak için iOS 18 ile birlikte denetim merkezini yeniden tasarladı. Yeniden tasarım, medya oynatma, ev kontrolleri ve bağlantı gibi kullanıcıların en çok kullandığı kontrollerden oluşan yeni gruplara hızlı erişimin yanı sıra her biri arasında kolayca kaydırma olanağı sunuyor. iOS 18 ile kullanıcılar artık desteklenen üçüncü taraf uygulamaların denetimlerini denetim merkezine ekleyebiliyor.

Kullanıcılar artık kilit ekranının alt kısmındaki denetimleri, denetimler galerisinde bulunan araçlarla değiştirebiliyor veya tamamen kaldırabiliyor. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te bulunan eylem düğmesi ile kullanıcılar galeride bulunan denetimleri hızlı bir şekilde çağırabiliyor.

YENİ FOTOĞRAFLAR UYGULAMASI

iOS 18 ile birlikte, "Fotoğraflar" uygulaması basitleştirilmiş, tek bir görünüme kavuştu ve yeni koleksiyonlar kullanıcıların içerikleri albümler halinde düzenlemek zorunda kalmadan temalara göre göz atmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca koleksiyonlar sabitlenerek favorilere kolayca erişilebiliyor.

Yeni karusel görünümü, her gün güncellenen ve favori kişileri, evcil hayvanları, yerleri ve daha fazlasını içeren önemli noktalara ev sahipliği yapıyor. Uygulamanın özelleştirilebilir olması sayesinde kullanıcılar koleksiyonları düzenleyebiliyor, sık sık erişmek için koleksiyonları sabitleyebiliyor ve kendileri için en önemli olanları karusel görünümüne dahil edebiliyor.

iMessage, iOS 18 ile birlikte yepyeni bir metin efektine kavuşuyor. Herhangi bir harf, kelime, ifade veya emoji dinamik, animasyonlu görünümlerle gönderilebiliyor. Kullanıcılar kalın, altı çizili, italik ve üstü çizili gibi biçimlendirmeler ekleyerek tonlarını daha iyi ifade edebiliyor. Geri dokunuşlar herhangi bir emoji veya çıkartmayı içerecek şekilde genişliyor ve artık kullanıcılar bir mesaj oluşturup daha sonra göndermek üzere zamanlayabiliyor.

SAFARİ'YE 'MAKİNE ÖĞRENİMİ' DESTEĞİ

Safari, makine öğrenimini kullanarak bir web sayfasıyla ilgili önemli bilgileri ortaya çıkarabiliyor. Örneğin kullanıcılar bir makalenin ana fikrini öğrenmek için özeti inceleyebiliyor; bir restoranın, otelin veya önemli bir yerin konumunu hızlıca görebiliyor ya da bir sanatçının parçasını doğrudan şarkı veya albüm hakkındaki bir makaleden dinleyebiliyor.

"Okuyucu", daha uzun makaleler için bir özet ve içindekiler tablosuyla birlikte, dikkat dağıtmadan sunacak şekilde yeniden tasarlandı.

BONUS: YENİ "PAROLALAR" UYGULAMASI

Bu 3 yeniliğe ek olarak iOS 18 güncellemesi, kullanıcıların parolalarına, geçiş anahtarlarına, Wi-Fi şifrelerine ve doğrulama kodlarına erişmelerini kolaylaştırmak için yeni Parolalar uygulamasını da sunuyor. Daha önce parolalar, iPhone'un kendi ayarlarındaki "Passwords" bölümünde tutuluyordu.

IOS 18 ALACAK TELEFONLAR

iOS 18 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde: