iPhone 16 almayı düşünenlere kötü haber: Kutudan çıkan ikonik ürün artık yok

14 Eylül 2024 15:50 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 16:06

Apple, iPhone 16 serisini 65 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunacak. Fakat bu parayı verip bir iPhone satın alanları bekleyen kötü bir haber var. Apple, şarj adaptöründen sonra bir ürünü daha kutulardan çıkardı. İşte detaylar!

Apple​, "çevreye duyarlı adımlarına" bir yenisini ekleyerek, iPhone 16​ ve iPhone 16​ Pro modellerinde yıllardır alışılan bir geleneğe son veriyor. Artık Apple​'ın ikonik çıkartmaları bu cihazların kutularında yer almayacak. Şirket, bu değişikliği bu hafta Apple​ Store ekiplerine gönderdiği bir mesajla doğruladı. Ancak çıkartmalara ulaşmak imkansız değil.

IPHONE 16​, NEDEN APPLE​ ÇIKARTMALARI OLMADAN GELİYOR?

9to5Mac'in aktardığına göre Apple​'ın bu önemli değişikliğinin arkasındaki neden, şirketin çevresel hedefleri. Teknoloji devi, 2030 yılına kadar tamamen karbon nötr olmayı hedefliyor ve bu doğrultuda ambalajlama süreçlerini de sürdürülebilir hale getirmeyi vaat ediyor.

Bu yıl, iPhone 16​ ve iPhone 16​ Pro'nun tamamen fiber bazlı ambalajlara sahip olduğunu vurgulayan Apple​, gelecek yıla kadar tüm plastikleri ambalajlardan çıkarmayı hedefliyor. Bununla birlikte yeni iPhone sahipleri, yine de bu nostaljik çıkartmaları istiyorsa bir yöntem var.

YİNE DE APPLE​ STICKER'LARINI İSTEYENLERE MÜJDE

Eğer bir Apple​ Store'dan iPhone 16​ veya iPhone 16​ Pro satın alırsanız, çıkartmaları yalnızca talep etmeniz durumunda alabileceksiniz. Ancak üçüncü taraf perakendecilerden ya da operatörlerden yapılan satın alımlarda veya online olarak ev teslimatı ile sipariş edilen cihazlarda Apple​ çıkartmaları artık kutuda bulunmayacak.

Apple​, çıkartmaları kaldırma kararıyla ilk defa gündeme gelmiyor. Şubat 2024'te piyasaya sürülen Apple​ Vision Pro, Apple​'ın çıkartmaları kutuya dahil etmediği ilk ürün oldu. Benzer şekilde, mayıs ayında tanıtılan iPad Pro ve iPad Air modelleri de kutularda çıkartma içermiyor.