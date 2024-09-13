iPhone 16 ve 16 Pro Max, Türkiye'de ön siparişe açıldı: İşte Türkiye fiyatları

13 Eylül 2024 15:41 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 15:42

Apple Türkiye, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro serisi için 13 Eylül'de ön sipariş sürecini başlattı ve teslimatlar 20 Eylül'de başlayacak. iPhone 16 serisinin fiyatları 64 bin 999 TL'den başlayarak, en pahalı model olan iPhone 16 Pro Max 1 TB için 119 bin 999 TL'ye kadar çıkıyor. İşte kalem kalem iPhone 16 Türkiye fiyatları...

Apple Türkiye, iPhone 16​ ve iPhone 16​ Pro serisi için ön satış sürecini resmen başlattı. 13 Eylül Cuma günü saat 15.00'dan itibaren ön sipariş veren müşteriler, 20 Eylül'de ilk iPhone'larını teslim almaya başlayacak. Peki iPhone 16​ ön sipariş işlemi nasıl yapılacak?

IPHONE 16​ & 16 PRO ÖN SİPARİŞ SÜRECİ BAŞLADI

iPhone 16​ ve iPhone 16​ Pro ön sipariş işlemi, Apple'ın online mağazasından, Apple Store'lardan, Apple yetkili satıcılarından veya e-ticaret platformlarından ön sipariş verilebiliyor.

Peki iPhone 16​ Türkiye fiyatları ne kadar? Serinin en alt modeli olan iPhone 16​'nın başlangıç fiyatı 64 bin 999 TL. Bir üst seviye iPhone 16​ Plus da minimum 73 bin 999 TL'ye satılıyor. Profesyonellere hitap eden iPhone 16​ Pro, 82 bin 999 TL'den başlarken, Pro Max ise en az 99 bin 999 TL'ye satın alınabiliyor.

Tabii bu fiyatlar, tercih edeceğiniz depolama seçeneğine göre değişiklik gösteriyor. Örneğin iPhone 16​ Pro Max'in en tepedeki 1 TB'lık versiyonu için 119 bin 999 TL'yi gözden çıkarmak zorundasınız. Şu an itibarıyla Apple Türkiye tarafından satılan en pahalı iPhone, bu model.

IPHONE 16​ SATIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

iPhone 16​'nın ön sipariş verildikten sonra teslim edileceği tarih, ikamet ettiğiniz konuma göre değişiklik gösteriyor. Örneğin Apple'ın çevrim içi mağazası adres olarak da İzmir seçildiğinde, "gönderim süresi 5-6 hafta" şeklinde belirtiliyor. Tabii İstanbul'daki Apple Store'lardan daha erken bir tarihte almak da mümkün olabilir.

IPHONE 16​ TÜRKİYE FİYATLARI

IPHONE 16​ PRO MAX TÜRKİYE FİYATLARI