iPhone 16'nın 'gizli hızlı şarj' özelliği ortaya çıktı: Apple bile bu bilgiyi söylemiyor

12 Eylül 2024 12:02 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 12:18

iPhone 16 ve 16 Pro, teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı ile duyuruldu. 20 Eylül'de satışa çıkacak olan yeni model, yeni Kamera Denetimi tuşundan değişen kamera sistemine kadar birçok yeniliğe sahip. Ancak iPhone 16 serisinde, Apple'ın duyurmadığı bir özellik de bulunuyor.

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro'yu tanıttı ve bu yeni modellerle birlikte kullanıcılarına önemli bir şarj yeniliği sunuyor. Çin Kalite Sertifikasyon Merkezi'nin (CQC) onayladığına göre, tüm iPhone 16 modellerinin şarj hızı artırıldı. Fakat Apple, kullanıcılara 'gerçek hızlı şarj' değerini söylemiyor.

IPHONE 16, HIZLI ŞARJ KAPASİTESİNİ 45W'A ÇIKARDI

CQC sertifikasında yer alan bilgilere göre, iPhone 16 modelleri 5-15 volt ve 3 amper aralığında test edilerek 45 watt'a kadar şarj olabiliyor. Bu, iPhone 15 serisinin maksimum 27-29W seviyesine göre yüzde 50'den fazla bir artış anlamına geliyor. iPhone 15 serisi, 30W seviyesine ulaşamamıştı, bu yüzden yeni modellerin sunduğu bu hızlı şarj özelliği oldukça dikkat çekici.

iPhone 16 çıkmadan önceki iddialarda, yeni modelin daha hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyordu. Ancak Apple, bu konuda resmi bir açıklama yapmamıştı. Apple, daha önce MagSafe teknolojisinin uygun bir adaptörle 25W'a kadar şarj yapabildiğini duyurmuştu ama kablolu şarj konusunda detaylı bilgi verilmemişti.

APPLE, ŞARJ HIZI KONUSUNDA KETUM DAVRANIYOR

Bununla birlikte Apple, kablolu şarj hızları hakkında genellikle sessiz kalma eğiliminde bulunuyor. Örneğin iPhone'lar teorik olarak 25W'ı aşan, 30W'a yaklaşan şarj hızlarına sahip. Ancak şirket yalnızca 20W'lık bir USB-C adaptörü ile hızlı şarj yapılabileceğini belirtiyor.

Apple'ın bu ketum davranışı iPhone 16'da da geçerli. Cihaz 45W şarj hızlarını desteklemesine rağmen Apple, 20W adaptörle şarj hızlarını vurgulamaya devam ediyor. Bu nedenle iPhone 16 Pro Max teknik özellikler sayfasında hızlı şarj özelliğine sahip olduğu ve 20W veya daha yüksek bir adaptörle yaklaşık 30 dakika içinde yüzde 50'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.