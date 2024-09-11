Eski Apple çalışanından iPhone 16 yorumu: "Berbattı"

11 Eylül 2024 11:16 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 11:26

Apple, iPhone 16 serisini ve diğer yeni ürünlerini tanıttı. Ancak eski Apple çalışanı Tyler Morgan, etkinliği ve yenilikleri yetersiz buldu ve Apple'ın sürekli benzer cihazlarla tüketicileri hayal kırıklığına uğrattığını öne sürdü. Morgan, iPhone 16'nın özellikle bir işlevini eleştirdi.

Apple, yeni iPhone 16 serisini Apple Intelligence desteği, yeni Kamera Kontrolü butonu ve daha fazla şarj süresi gibi birbirinden ilgi çekici özelliklerle tanıttı. Ancak teknoloji devinin eski bir çalışanı olan Tyler Morgan, cihaz ve tüm lansman etkinliği ile ilgili olumsuz fikirlere sahip.

"APPLE, BİR DÖNGÜYE SIKIŞIP KALDI"

Apple'da satış uzmanı olarak çalışan Tyler Morgan, yeni iPhone serisindeki iyileştirmelerin çok etkileyici olmadığını, tek yükseltmenin dış yüzeydeki yeni bir düğme olduğunu söyledi. Morgan, etkinlikten Apple'ın her yıl yeni cihazlar piyasaya sürerek 'bir döngüye sıkışıp kaldığını' ve tüketicileri önceki modellerden önemli ölçüde farklı olmayan cihazlarla hayal kırıklığına uğrattığını savundu.

Apple, iPhone 16 serisini, AirPods 4'ü ve Apple Watch Series 10'u tanıttığı yıllık ürün lansman etkinliğini 9 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirdi. Ancak etkinlik sırasında bu yeni cihazlar büyük ölçüde teknoloji devinin kendi yapay zeka platformu olan Apple Intelligence'ın gölgesinde kaldı.

Genel olarak Apple'ın tanıttığı hem donanım hem de yazılım birçok kullanıcıyı etkilemedi. Tyler Morgan, DailyMail.com'a verdiği demeçte, "Bence berbattı. Muhtemelen şimdiye kadar gördüğüm en kötü Apple etkinliklerinden biriydi." ifadesini kullandı.

Apple ürünleri hakkında TikTok videoları hazırlayan Morgan, lansman etkinliği sırasında canlı yayına geçerek tepkilerini 1,6 milyon takipçisiyle paylaştı. iPhone 16'nın yeniliklerini "vasat bir yükseltme" olarak nitelendiren Morgan, "Sırf başka bir telefon satmak için bir düğme eklemişler."değerlendirmesinde bulundu.