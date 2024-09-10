iPhone 16 vs iPhone 15 karşılaştırma: İşte iki model arasındaki farklar

10 Eylül 2024 16:33 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 16:46

Apple, 9 Eylül'de iPhone 16 serisini tanıttı ve serideki en dikkat çekici yenilikler arasında Apple Intelligence yapay zeka özelliği, kamera düzeni ve daha hızlı A18 çipi yer alıyor. Tasarım ve teknik özellikler açısından büyük farklar olmasa da, özellikle yapay zeka destekli yeni özellikler iPhone 16'yı öne çıkarıyor. Peki iPhone 16'ya geçmeye değer mi?

Apple, gelenekselleşen iPhone etkinliği 9 Eylül Pazartesi günü düzenledi ve iPhone 16 serisini tanıttı. Tabii iPhone 16 ile iPhone 15 farkları neler? diye merak eden kullanıcılar da iPhone 16 vs. iPhone 15 karşılaştırması konusunu araştırmaya başladı. Karşılaştırmaya geçmeden önce, yeni seri toplam dört modelden oluşuyor;

- iPhone 16

- iPhone 16 Plus

- iPhone 16 Pro

- iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro ve Pro Max, fiyatı, teknik özellikleri ve tasarımı dahil her yönü ile iPhone 16 & Plus'tan farklı. Dolayısıyla eşit karşılaştırma olması adına, içeriğe Pro'ları dahil etmeyip iPhone 15 ve 16 serilerindeki yalnızca standart modelleri karşılaştırmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

IPHONE 16 VS IPHONE 15 TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN FARKLARI

iPhone 16 ailesi, yüzeysel olarak bahsetmek gerekirse daha iyi bir işlemci, Pro ve Pro Max'te daha büyük ekranlar, standart modellerde iPhone X'in kamera düzenine dönen bir tasarım ve tabii ki olmazsa olmaz sayılabilecek Apple Intelligence yapay zeka özelliği gibi birbirinden ilgi çekici özellikler sunuyor.

iPhone 16 ve 16 Pro fiyatı, minimum 64 bin 999 TL'den başlıyor ve tercih edilecek depolama kapasitesine göre bu tutar 119 bin 999 TL'ye kadar çıkabiliyor. Peki akıllardaki tek soru: iPhone 16 - iPhone 15 farkları neler ve iPhone 16'ya geçmeye değer mi? Her iki modeli de enine boyuna ele alıyoruz.

IPHONE 16'DA IPHONE X ESİNTİSİ VAR

Ön tarafından bakıldığında iPhone 16, tasarımı olarak iPhone 15 ile birebir aynı gibi görünebiliyor. Ancak asıl fark arkada. Zira Apple, nadiren yaptığı bir şeyi iPhone 16'da yaptı ve eski iPhone X modelindeki bir tasarımı geri getirdi. Akıllı telefonun kamera modülü dikey bir hap şeklinde.

Görsel: iPhone 16

Elbette bu değişiklik "yalnızca süs olsun" diye yapılmış değil, teknik ve mantıklı bir sebebi var: Apple, iPhone 16'ya Vision Pro adı verilen Karma Gerçeklik (MR) gözlüğünde izlenebilecek uzamsal videolar çekme özelliği koydu ve kameranın dikey olması, bu özelliğin çalışması için gerekli.

Görsel: iPhone X

Apple'ın yeni modellerde eskiye döndüğü çok nadir görülen bir olaydır. Bunun en son örneğini, son olarak iPhone 8 serisinde karşımıza çıkmış olan "Plus" takısını geri getirdikleri iPhone 14 Plus modelinde görmüştük. Ayrıca şirket, yeni MacBook Pro'larında Touch Bar'ı da kaldırarak geleneksel sadece klavyeli tasarıma dönmüştü.

IPHONE 16 KAMERASI İÇİN YENİ BİR DÜĞMEYE SAHİP

iPhone 16'nın iPhone 15'ten ne farkı var? diye düşünüp araştıranların dikkatini çekecek ilk yenilik, Eylem Düğmesi ile Kamera Kontrolü butonu oldu. Ses kapatma / açma düğmesinin yerine geçen Eylem Düğmesi, el feneri gibi birçok işlemi hızlıca gerçekleştirebileceğiniz bir özellik olarak kullanıma sunuluyor.

Görsel: iPhone 16 Kamera Kontrolü butonu

Ona eşlik eden Kamera Kontrolü butonu ise aslında fotoğraf makinelerindeki deklanşör butonundan farksız. Sağ taraftaki güç düğmesi altına yerleştirilen bu buton, bir kez tıklandığında kamerayı başlatıyor, ikinci kez tıklandığında fotoğraf çekiyor, hafifçe bastırıldığında da odaklama yapıyor.

Kamera Kontrolü iPhone 15'lerde yok. Eylem Düğmesi ise yalnızca iPhone 15 Pro ve Pro Max'te var.

APPLE'IN ELEŞTİRİLEN '60HZ' ISRARI IPHONE 16'DA DEVAM EDİYOR

iPhone 16 ile iPhone 15 ekran özellikleri farkı, yok denecek kadar az. Ekran boyutları iPhone 16 için 6,1 inç ve 16 Plus için 6,7 inç olarak kaldı. OLED panellerle donatılan akıllı telefonlar, sırasıyla 1179 x 2556 piksel ve 1290 x 2796 piksel çözünürlüklere ev sahipliği yapıyor.

iPhone 15'ten farklı olarak iPhone 16, ekran parlaklığını 2000 nit'ten 1 nit'e kadar düşürebiliyor. Bu da karanlık ortamda kullanırken insan gözünü daha az yoracağı anlamına geliyor.

Görsel: iPhone 16

Ancak herkesin beklediği "TEK" değişiklik iPhone 16'da da gerçekleşmedi. iPhone 16 ekranı, tıpkı iPhone 15 ve daha önceki birçok modelde olduğu gibi hâlâ 60Hz'de çalışıyor. Pro modeller, ekrandaki içeriklerin ve uygulamaların daha akıcı çalışmasını sağlayan 120Hz ProMotion özelliğine sahip olsa da Apple bunu standart modellere getirmemekte diretiyor.

Tahminler, ProMotion'un iPhone 17 serisiyle birlikte bütün modellere geleceği yönünde.

IPHONE 16'NIN A18 İŞLEMCİSİ, A17'DEN YÜZDE 30 DAHA HIZLI

iPhone 16, ikinci nesil 3nm teknolojisi üzerine inşa edilmiş yeni bir Apple A18 çipinden gücünü alıyor. Çipteki CPU, 2 adet performans ve 4 adet de verimlilik çekirdeği olmak üzere toplam 6 çekirdekli bir yapıya sahip ve iPhone 15'in A16 Bionic işlemcisinden yüzde 30 daha hızlı çalışıyor.

Bellek kapasitesi 6GB'dan 8GB'a yükseltilmiş. 2GB'lık bu fark, her ne kadar küçük gibi gözükse de iPhone 16'ya çok büyük bir özellik kazandırıyor: Apple Intelligence. Evet, Apple'ın yapay zekası iPhone 16'da da çalışacak. iPhone 15 serisinde sadece Pro modellerde çalışıyordu.

Depolama kapasitesi seçeneklerinde herhangi bir değişiklik yok, bu nedenle 128GB, 256GB veya 512GB dahili hafıza seçenekleri arasında bir seçim yapabilirsiniz.

IPHONE 16 VS. IPHONE 15: KAMERA FARKLARI

Hatırlanacağı üzere iPhone 15, 48 Megapiksel ana kameraya sahip ilk standart model olarak çıkmıştı. Bu, önceki iPhone'larda kullanılan 12 Megapiksellik ana kameraya kıyasla hem ayrıntı çekimleri hem de düşük ışık görüntülerinde büyük bir yükseltmeyi temsil ediyordu.

Bu yıl, iPhone 16 ile Apple iki kameraya bağlı kaldığı için büyük bir donanım değişikliği yok, yani temel modellere özel telefoto lens yine gelmedi. 48 Megapiksel ana kamera aynı f/1.6 diyafram açıklığına ve sensör kırpma yoluyla 2x yakınlaştırmada neredeyse kayıpsız kalite sağlama yeteneğine sahip.

Görsel: iPhone 16 kamera

Ultra geniş kamera hâlâ 12 Megapiksel ancak diyafram açıklığı f/2.2 olarak güncellenmiş. Bu da sensöre daha fazla ışığın girmesini ve dolayısıyla daha iyi görüntü yakalamasını sağlıyor. Ayrıca Apple, temel bir iPhone'da ilk kez makro fotoğrafçılık için destek ekledi. Şimdiye kadar sadece Pro serisi makro desteğine sahipti.

iPhone 16, 'Uzamsal Video' ve 'Uzamsal Fotoğraf' çekebiliyor. Bu 3 boyutlu görüntüler direkt olarak telefondan görüntülenemiyor olsa da Apple Vision Pro gibi bir AR/VR başlığında oynatılabiliyor. Sanal gerçeklik gözlükleri henüz bir akıllı telefon kadar yaygın olmasa da bu özellik dikkate değer bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor.

Görsel: iPhone 15 kamera

IPHONE 16 PİL ÖMRÜ, IPHONE 15'TEN DAHA FAZLA

iPhone 15, Apple'ın vaadine göre 20 saate kadar video oynatma ve 80 saate kadar ses çalma özelliğine sahip. iPhone 16, pil özellikleri ile bu süreyi artırdı; artık 22 saate kadar video oynatabileceği iddia ediliyor. Ayrıca iPhone 16, 30W şarj cihazı ile 25W hızlı şarjı da destekliyor, önceki modelde bu oran 15W ile sınırlıydı.

Merak edenler için, bir bakışta iPhone 16 ve iPhone 15 teknik özellik karşılaştırması:

IPHONE 16 ALINIR MI?

Hem tasarım hem de teknik özellikler olarak iPhone 16, iPhone 15'ten çok da farklı değil. Üzerinden geçecek olursak; iki yeni düğme, daha canlı renkler, daha hızlı kablosuz şarj, kameranın makro özellikleri ve pil ömründeki küçük artış gibi detaylar ön plana çıkmakta.

Ancak en belirleyici özellik, iPhone 15'te desteklenmeyecek olan Apple Intelligence olacak. Halihazırda iPhone 15 kullanan ve yapay zekayı çok da önemsemeyen bir kullanıcı, iPhone 16'ya geçmese bir şey kaybetmez. Ancak yapay zekayı önemseyen birisi için zaten başka bir alternatif yok.

IPHONE 16 TÜRKİYE FİYATLARI

iPhone 16 128 GB – 64.999 TL

– 64.999 TL iPhone 16 256 GB – 69.999 TL

– 69.999 TL iPhone 16 512 GB – 79.999 TL

– 79.999 TL iPhone 16 Plus 128 GB – 73.999 TL

– 73.999 TL iPhone 16 Plus 256 GB – 78.999 TL

– 78.999 TL iPhone 16 Plus 512 GB – 88.999 TL

IPHONE 16 PRO MAX TÜRKİYE FİYATLARI