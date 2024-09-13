AirPods Pro 2, işitme cihazına dönüşüyor: FDA, Apple'ın başvurusunu karara bağladı

13 Eylül 2024 12:01 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 12:02

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), AirPods Pro 2 kulaklıklarını kişiselleştirilmiş bir işitme cihazına dönüştüren yazılım için Apple'ın başvurusunu karara bağladı. Bu yazılım, yakında 100'den fazla ülkede AirPods Pro 2 kullanıcılarının erişimine açılacak fakat daha önce FDA'dan onay alınması gerekiyordu. Bugün beklenen karar geldi.

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Apple AirPods Pro 2 modelinin işitme cihazı olarak kullanılıp kullanılamayacağına dair değerlendirmesini karara bağladı. FDA, Apple'ın geliştirdiği ve AirPods Pro 2 kulaklıklarını kişiselleştirilmiş bir işitme cihazına dönüştüren ilk reçetesiz işitme cihazı yazılımına yeşil ışık yaktı.

Apple, bu hafta başında yaptığı açıklamada AirPods Pro 2'nin, yapılacak bir yazılım güncellemesiyle kişiselleştirilmiş bir işitme cihazına dönüşebileceğini duyurmuştu. Bu yenilik, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak çevredeki belirli sesleri daha net bir şekilde duyabilmesini sağlayacak.

AIRPODS PRO 2 İŞİTME CİHAZI ÖZELLİĞİ 100'DEN FAZLA ÜLKEYE GELİYOR

Apple’ın belirttiğine göre, bu işitme sağlığı özellikleri 2024 sonbaharında AirPods Pro 2 kullanıcıları için dünya genelinde 100'den fazla ülke ve bölgede sunulmaya başlanacak. Kullanıcılar bu yazılımı yükleyerek kulaklıklarını işitme ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebilecek.

FDA'nın verdiği bilgilere göre, işitme kayı olan bireylerin hayat kalitesini artırmayı amaçlayan bu yazılım, AirPods Pro'nun belirli sürümlerini 18 yaş ve üzeri, hafif ila orta derecede işitme kaybı yaşayan 18 yaş ve üstü bireyler için reçetesiz bir işitme cihazına dönüştürecek.

FDA'nın Cihazlar ve Radyolojik Sağlık Merkezi Direktör Vekili Michelle Tarver, işitme kaybının milyonlarca Amerikalıyı etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti. Tarver, reçetesiz satılan bir işitme cihazı yazılımına izin verilmesinin, işitme desteğinin kullanılabilirliğini, erişilebilirliğini ve kabul edilebilirliğini artıracağını sözlerine ekledi.

FDA, REÇETESİZ İŞİTMA CİHAZLARININ SATIŞINI ONAYLAMIŞTI

2022 yılında FDA, hafif ila orta derecede işitme bozukluğu olan yetişkinlerin tıbbi muayeneye, reçeteye veya bir odyoloğa görünmeye gerek kalmadan doğrudan mağazalardan veya çevrim içi perakendecilerden işitme cihazlarına erişmesine olanak tanıyan "reçetesiz işitme cihazlarının satışını" onaylamıştı.

Perşembe günü onaylanan Apple'ın İşitme Cihazı Özelliği, yalnızca yazılıma dayalı bir mobil tıbbi uygulama olup iPhone gibi bir iOS cihazı kullanılarak kurulacak ve özelliği özelleştirmek için kullanıcının işitme seviyelerine iOS HealthKit'ten erişilebilecek.