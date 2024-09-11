iOS 18 çıkışına günler kala AirPods Pro 2 güncellendi: İşte yenilikler

11 Eylül 2024 09:56 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 09:56

Apple, iOS 18 öncesinde AirPods Pro (2. Nesil) için bir güncelleme yayınladı ve Siri'yi kafa hareketleriyle kontrol etme, ses yalıtımı ve kişiselleştirilmiş uzamsal ses özelliklerini sundu. Peki AirPods Pro nasıl güncellenir?

Apple, bir ürününden daha şarj kablosunu kaldırdı

Apple, bir ürününden daha şarj kablosunu kaldırdı

Apple, 16 Eylül'de kullanıma sunacağı iOS 18 güncellemesi öncesinde AirPods Pro (2. Nesil) için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu sürüm, iOS 18'in bir parçası olarak AirPods Pro 2'ye eklenecek olan özellikleri kullanıcılara sundu. Bu yenilikler, 3 başlık altında sıralanıyor:

SİRİ, KAFA HAREKETLERİ İLE KONTROL EDİLEBİLECEK

Kullanıcılar, kafasını sağa sola / aşağı yukarı sallayarak Siri'ye komut verebilecek. Örneğin gelen bir çağrıyı reddetmek veya cevaplamak için, başınızı evet veya hayır anlamında sallayabileceksiniz. Bu özellik, gürültülü ortamlarda kullanışlı olacak.

AIRPODS PRO'YA SES YALITIMI ÖZELLİĞİ EKLENDİ

Apple, özellikle gürültülü ortamlarda yüksek arka plan seslerini azaltarak duymayı kolaylaştırmak için AirPods Pro'ya ses yalıtımı desteği ekledi. Bununla birlikte oyunlar için yeni kişiselleştirilmiş uzamsal ses özelliği de kullanıma sunuluyor.

AIRPODS PRO GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

AirPods ve AirPods Pro'ya yeni güncellemeler, iPhone'lardan farklı olarak manuel olarak yüklenemiyor. Aygıt yazılımı güncellemeleri, AirPods şarj olurken ve Wi-Fi'ye bağlı bir iPhone, iPad veya Mac'in Bluetooth menzilindeyken otomatik olarak yükleniyor.