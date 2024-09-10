Apple, bir ürününden daha şarj kablosunu kaldırdı

10 Eylül 2024 10:57 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 11:05

Apple, ürün kutularını küçültme stratejisinin bir parçası olarak iPhone dahil birçok modelinin kutusundan güç adaptörü ve aksesuarları kaldırma yoluna gitmişti. Bu stratejinin son kurbanı ise AirPods 4 kablosuz kulaklık modeli oldu.

Teknoloji devi Apple, daha önce iPhone kutularından şarj cihazını ve kulaklığı kaldırmıştı. Mayıs ayında tanıtılan yeni iPad modellerinin yanında da Apple logolu çıkartmalar artık verilmiyor. Apple'ın ürün kutusunu küçültme stratejisinin son kurbanı ise AirPods oldu.

Apple, 9 Eylül Pazartesi günü AirPods serisini, AirPods 2 ve AirPods 3'ün yerini alan AirPods 4'ün iki yeni versiyonuyla güncelledi. Yeni AirPods yeni bir tasarıma, geliştirilmiş ses kalitesi özelliğine ve daha pahalı olan modelde aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Ancak tüm bunların bir bedeli var: Apple, AirPods kutusundan USB-C kablosunu çıkardı.

AIRPODS 4, KUTUSUNDAKİ USB KABLOSUNA VEDA EDİYOR

Bu durum Apple tarafından açılış konuşması sırasında belirtilmedi, ancak şirketin resmi web sitesi bu bilgiyi doğruluyor. Tüm AirPods modelleri için karşılaştırma web sayfasında yeni AirPods 4 için "USB-C Şarj Kablosu ayrı satılır" yazan bir not yer alıyor. Öte yandan diğer AirPods modellerinde en azından şimdilik böyle bir durum yok.

Bu değişiklik, Apple'ın geçen yıl AirPods Pro 2'de yaptığı gibi AirPods 4 şarj kutusunu USB-C bağlantı noktasıyla güncellemesiyle aynı zamanda geldi. Eski AirPods kılıfları şarj için Lightning bağlantı noktasına sahipti.

Özellikle iPhone ve iPad'lerin de USB-C bağlantı noktasına sahip olması nedeniyle, evlerinde zaten bir USB-C kablosu olan çok sayıda AirPods alıcısı olduğu öngörülüyor. Bu kullanıcılar, yeni AirPods 4 satın alırken artık ekstra bir kabloya ihtiyaç duymamış olacak.

Apple, 2022 yılında Siri Remote'u şarj etmek için Apple TV kutusunda bulunan USB-C kablosunu da göndermeyi bırakmıştı. Şirket, 2020 yılında iPhone 12 kutusundan güç adaptörünü çıkarmıştı.