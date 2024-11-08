Ara tatil bugün başlıyor! 9 günlük tatil ne zaman bitecek?

08 Kasım 2024 14:25 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 14:44

Eğitim-öğretim yılı devam ederken öğrenciler ve eğitimciler bugün çalan son dersiyle birlikte ara tatile girecek. Ara tatilin sona ereceği tarih ise merak konusu oldu.

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Kasım ara tatili bugün başlıyor. Tatilin kaç gün olacağı ve ne zaman biteceğine dair araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan takvimle okullarda kasım ara tatilinin biteceği tarih belli oldu.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yer alan takvime göre; 2024-2025 eğitim-öğretim yılında kasım ara tatili 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Ara tatil 18 Kasım Pazartesi günü sona erecek ve eğitim öğretim faaliyetlerinde kaldığı yerden devam edecek.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN?

Okullarda ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Ancak hafta sonu da dahil edildiğinde öğrenciler 9 günlük ara tatil yapmış olacak.

MEB TATİL TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekildedir;

Birinci ara tatil- 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili- 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil- 31 Mart-4 Nisan 2025

Okulların kapanışı- 20 Haziran 2025