Ezgi Sertel Gelin Evi’nde neden yok sorusuna cevap verdi

08 Kasım 2024 14:22 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 14:23

Ezgi Sertel’in sunduğu Show TV’nin sevilen gündüz kuşağı programında yol ayrımı yaşandı. Ezgi Sertel, programdan ayrıldığını paylaştığı mesajla açıkladı.

Sezona Ezgi Sertel’in sunumuyla başlayan Gelin Evi programında geçen haftaki bölümde ünlü sunucunun yer almaması dikkat çekti. Gündüz kuşağının sevilen programını takip eden vatandaşlar sunucu Ezgi Sertel’in neden olmadığını sorgulamaya başladı.

GELİN EVİ SUNUCUSU NEDEN YOK?

Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda programda neden yer almadığını açıkladı.

Sertel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ağustos ayından itibaren sunuculuğunu yaptığım "Gelin Evi" projesiyle yollarımızı ayırdığımızı belirtmek isterim. Herkesin yolu açık olsun.. Daha güzel işlerde daha uzun soluklu projelerde siz sevenlerimle buluşmayı heyecanla bekliyorum... SEVGİLER"

EZGİ SERTEL KİMDİR?

Ezgi Sertel, mühendislik eğitimi aldıktan sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştır. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayımlanmaya başlayan Tek Türkiye dizisinde canlandırdığı Zeynep Öğretmen karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. Ancak, bu projeden sonra diziye veda etmiştir. 2006 yılında ekrana gelen Yağmurdan Sonra dizisinde de Leyla Öğretmen rolüyle izleyicilerin karşısına çıkmıştır.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra, Ezgi Sertel sunuculuk alanında da başarılı bir kariyer sürdürmüştür. Show TV’de yayımlanan Lezzet Haritası programında Anadolu'nun farklı şehirlerini gezerek, her bölgenin yemeklerini ve kültürünü tanıtmıştır. Ayrıca, 7 Eylül 2020 tarihinde TRT 1’de yayımlanmaya başlayan ve 2021 yılında sona eren Fazlası Zarar yarışma programının sunuculuğunu üstlenmiştir.

Sertel, Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının "Yıldız Yağmuru" döneminde konuk sunuculuk yapmış ve 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında da programı sunmuştur.

Özel hayatında ise Ezgi Sertel, oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlidir. Çiftin 2020 yılının Ocak ayında erkek ikizleri Tibet ve Mert dünyaya gelmiştir.