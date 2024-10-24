Gelin Evi'nde Ezgi Sertel'in olmaması izleyicinin dikkatinden kaçmadı

24 Ekim 2024 13:17 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 13:20

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programında heyecan devam ederken sunuculuğunu yapan Ezgi Sertel'in neden ekranlarda yer almadığı merak konusu oldu. Sosyal medya hesabından herhangi bir ayrılık duyurusu yapmamasının üzerine açıklama bekleniyor.

Gelinlerin evini tanıttığı ve yemekler yaparak misafirlerini ağırladığı Gelin Evi programında gelinler sunumlar yapmaya devam ediyor.

Sunucu Ezgi Sertel'in birkaç gündür programda yer almaması üzerine programdan mı ayrıldı sorusu gündeme geldi.

GELİN EVİ EZGİ SERTEL NEDEN YOK 24 EKİM 2024?

24 Ekim günü yayınlanan bölümde Ezgi Sertel yer almadı. Birkaç gündür programda yer almaması dikkatlerden kaçmazken sebebi henüz bilinmiyor.

Yapım ekibinden de Ezgi Sertel'den de şu an için herhangi bir paylaşım gelmedi. Seyirciler programın sosyal medya hesabındaki paylaşımların altına "Neden yok, nerede, ayrıldı mı" sorularının yer aldığı yorumlarda bulunuyor.

EZGİ SERTEL PROGRAMDAN AYRILDI MI, NEDEN?

Show TV'de yayınlanan program hafta içi her gün yayınlanıyor. Binlerce kişinin izlediği programda Ezgi Sertel bir süredir yer almıyor. İzleyiciler programdan ayrıldığını düşünürken sunucudan bir açıklama gelmedi.

EZGİ SERTEL KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Sunucu 1 Ekim 1981 tarihinde Karabük'te dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olan isim, 12 Ağustos 2024 tarihinden beri Gelin Evi programı ile karşımıza çıkıyordu.