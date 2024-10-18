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MasterChef takım oyunu kazananı belli oldu

Editör: Aleyna Kapti / Kaynak: TGRT HABER
18 Ekim 2024 23:44 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 00:53
MasterChef takım oyunu kazananı belli oldu

MasterChef haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Bununla birlikte vatandaşlar MasterChef takım oyunu kim kazandı sorusunu sormaya başladı.

Haftanın üçüncü takım oyununda MasterChef​ yarışmacıları bu akşam Adana​'da yarışıyor. 

Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı bu bölümde MasterChef takım oyunu kim kazandı sorusunun cevabı merak ediliyor. 

MasterChef takım oyunu kazananı belli oldu - 1. Resim

MASTERCHEF TAKIM OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık​ oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Bu bölümde yarışmacılar Adana yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. 

Gerçekleleşen yarışma sonucunda Adana bölümünde kazanan takım mavi takım oldu. 

MasterChef takım oyunu kazananı belli oldu - 2. Resim

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. 

Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar 'sıfır atık' konseptiyle ilgi çekici tabak yaptı. İçlerinden en başarılı tabağı yapan isim ise Ezgi​ oldu. 

MasterChef takım oyunu kazananı belli oldu - 3. Resim

MASTERCHEF ELEME POTASI KİM GİTTİ?

Bireysek dokunulmazlığı kazanan Ezgi'nin eleme potası için seçtiği isim Nevzat oldu.

Sonrasında yapılan eleme potasında ise yapılan oylama sonucunda Emre potaya girdi. 

 

 

Kaynak: TGRT HABER
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