MasterChef'te potaya giden isim belli oldu

18 Ekim 2024 00:33 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 00:50

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci takım oyununda takımlar dokunulmazlık için yarıştı. Bununla birlikte izleyiciler MasterChef potaya kim gitti sorusunu sormaya başladı.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile eleme adayları belli oldu

MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile eleme adayları belli oldu

MasterChef​'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar, haftanın ikinci takım oyununda dokunulmazlık​ için birbirleriyle yarıştı.

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve potaya giden isim belli oldu. İzleyiciler de MasterChef potaya kim gitti sorusunu sordu. İşte detaylar!

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eleme potasına ilk giden isim Nigar oldu.

Sonrasında yapılan eleme potasında ise Kaan​ ve Akın eşit oy aldı. Bunun sonucunda eleme adayını belirleyecek kişi de takım kaptanı oldu. Takım kaptanı da pota için Akın'ı seçti.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugün yayınlanan MasterChef bölümünde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Gerçekleşen takım oyununda kazanan takım ise tekrardan kırmızı takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kırmızı takımın oyunu kazanmasıyla birlikte mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

Bireysel dokunulmazlık oyununun sonunda en başarılı tabağı yapan isim Hakan oldu. Hakan'ın eleme potası için seçtiği isim ise Nigar oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Bu hafta ikinci takım oyununun oynanmasıyla birlikte eleme potasında toplam dört kişi oldu. Bu isimler şu şekilde:

Onur Eda Nigar Akın