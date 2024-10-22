Ezgi Sertel’in Gelin Evi programında neden yer almadığına dair açıklama gelmedi

22 Ekim 2024 14:01 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 14:03

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programının sunucusu Ezgi Sertel'in ekranlarda yer almaması üzerine seyirciler neden ekranlarda yer almadığı merak konusu oldu. Sertel'den henüz bir açıklama gelmedi.

Gündüz kuşağı programlarından biri olan Gelin Evi'nde Ezgi Sertel'in yer almaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Ezgi Sertel'in neden programda olmadığı araştırılırken program tarafından bir açıklama yapılmadı.

EZGİ SERTEL GELİN EVİ'NDE NEDEN YOK, PROGRAMDAN AYRILDI MI?

Show TV'de yayınlanan Gelin Evi'nde 2 gündür Ezgi Sertel yer almıyor. Sunucunun ekranlarda yer almaması programdan ayrıldığını düşündürürken henüz bir açıklama gelmedi.

EZGİ SERTEL KİMDİR?

1 Ekim 1981 senesinde Karabük'te dünyaya gelen isim, İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

2007 senesinde Tek Türkiye dizisinde yer alan isim 2006'da yayınlanan Yağmurdan Sonra dizisine katıldı.

Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası programında sunuculuğu ile tanınan Sertel, 7 Eylül 2020 tarihinde Fazlası Zarar adından yarışma programını sundu.

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programında Yıldız Yağmuru döneminde sunuculuk yapan isim 12 Ağustos 2024 tarihinden beri Gelin Evi programının sunuculuğunu yapıyor.

EZGİ SERTEL EVLİ Mİ, KİMİNLE?

Sunucu Sertel, Ozan Çobanoğlu ile evlidir. Çiftin evliliğinden Tibet ve Mert adından ikizleri 2020 yılında doğdu.

GELİN EVİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Gelinlerin sunumları ve evi ile ekran karşısına çıktığı program hafta içi her gün 12.30'da Show TV'de yayınlanıyor.