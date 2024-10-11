Gelin Evi programını bu hafta 23 puanla Havva kazandı

11 Ekim 2024 16:19 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 16:20

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programında haftanın kazananı belli oldu. İzleyiciler tarafından Gelin Evi bugünün (10 Ekim) kazananı kim oldu sorusunun cevabı merak ediliyor.

Gelin Evi programının bugün kazananı 17 puan ile Pınar oldu

Gelin Evi programının bugün kazananı 17 puan ile Pınar oldu

Her hafta 5 gelinin 100 bin TL büyük ödül için yarıştığı Gelin Evi programında kazanan gelin belli oldu.

Programın 10 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan bölümünde gelinler Hatice​'nin evine konuk oldu.

Ev dekorasyonundan, misafirlerin karşılamasına kadar bütün detayların dikkat edilerek puanlar verildiği yarışmada gelinler son günün değerlendirmesini de yaptı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Gelin Evi programında bu haftanın kazananı sunucu Ezgi Sertel tarafından açıklandı.

GELİN EVİ SON BÖLÜM KİM KAZANDI 10 EKİM?

Gelin Evi programında bu hafta Gizem K., Hatice, Gizem D., Şerife ve Havva yarıştı.

Gelinlerden Gizem D ve Gizem K. 17 puan ile yarışmanın sonuncu sırasında yer aldılar.

Şerife ve Hatice ise 20 puan ile üçüncü olurken 23 puan alan Havva rakiplerini geride bırakarak 100 bin TL'lik büyük ödülü kazandı.