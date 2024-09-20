Gelin Evi programında bugünün kazananı 19 puanla Ayşe oldu

20 Eylül 2024 16:02 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 16:03

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programının bu hafta kazanan yarışmacısı 20 Eylül 2024 Cuma belli oldu.. İzleyiciler tarafından Gelin Evi bugün kim kazandı sorusunun cevabı araştırılıyor.

Yeni sezonda Ezgi Sertel tarafından sunulan Gelin Evi programında heyecan devam ederken gelinler çeyizleri, yemekleri ve evleriyle puan almak için birbirleri ile yarışıyor.

Programın 20 Eylül 2024 tarihinde yayınlanan bölümünde gelinler Ezgi'nin evine konuk oldu.

Çeyizinden, ev dekorasyonuna, misafirleri karşılamasından sunumuna kadar birçok alanda diğer gelinler değerlendirme yaptı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Gelin Evi programında bu haftanın kazananı ve 100 bin TL ödülü alan gelin belli oldu.

İzleyiciler tarafından Gelin Evi son bölüm kim kazandı sorusunun cevabı merak ediliyor.

GELİN EVİ SON BÖLÜM KİM KAZANDI 20 EYLÜL 2024?

Gelin Evi programında bu hafta yarışmaya katılan beş gelinin arasında Ayşe, 19 puan elde ederek büyük ödülün kazananı oldu.

Diğer gelinlerin elde ettikleri puanlar ise şöyle: