Gelin Evi programının sunucusu Ezgi Sertel 2016 yılında ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlendi

11 Ağustos 2024 12:43 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 12:44

Gelin Evi programının sunucusu Aslı Hünel programdan ayrılma kararı almıştı.

Kararın ardından programın kim tarafından izleyiciler tarafından merak ediliyordu.

GELİN EVİ PROGRAMININ SUNUCUSU KİM OLDU?

Aslı Hünel'in ayrılmasının ardından Gelin Evi programının yeni sunucusunun Ezgi Sertel olacağı açıklandı.

EZGİ SERTEL KİMDİR?

Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981 yılında Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programın sunuculuğunu yaptı.

2020 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Fazlası Zarar adlı programın sundu.

Arka Sokaklar dizisinin ünlü oyuncusu Ozan Çobanoğlu ile 20166 yılında evlendi.

Çiftin bu evlilikten Tibet ve Mert adında ikiz erkek çocuğu bulunuyor.

GELİN EVİ PROGRAMINDAN ASLI HÜNEL NEDEN AYRILDI?

Gelin Evi programının eski sunucusu Aslı Hünel programdan ayrılarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programını sunmaya başladı.