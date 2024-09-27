Gelin Evi programının bugün kazananı 17 puan ile Pınar oldu

27 Eylül 2024 15:22 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 15:47

Ezgi Sertel tarafından sunulan Gelin Evi programının bu hafta kazanan yarışmacısı bugün (27 Eylül 2024) yayınlanan bölümün ardından belli oldu. Yarışmayı izleyemeyen izleyicilerin gündeminde Gelin Evi bugün kim kazandı sorusu yer alıyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programında her hafta 5 gelin büyük ödül 100 bin TL için yarışıyor.

Yarışmacıların çeyiz, ev dekorasyonu, misafirlerin karşılanması ve yemeğe kadar birçok alanda değerlendirildiği ve puan aldığı yarışmada bu haftanın kazananı belli oldu.

İzleyiciler tarafından Gelin Evi programını kimin kazandığı merak ediliyor.

GELİN EVİ BUGÜN KİM KAZANDI 27 EYLÜL 2024?

Gelin Evi programında bu hafta Dilan, Melisa​, Funda, Pınar​ ve Merve yarıştı.

Yarışmacılardan Pınar gelinlerden 7, Ezgi Sertel'den ise 10 puan alarak yarışmanın kazananı ve 100 bin TL büyük ödülün sahibi oldu.

Diğer gelinlerin hafta boyunca kazandığı puanlar ise şöyle: