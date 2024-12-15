Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Transfer pazarı hareketlenmeye başladı
Süper Lig’de mücadele kızışarak devam ederken ara transfer döneminde yapılacak transferler merakla bekleniyor. Vatandaşlar transfer tarihlerini merak ediyor.
Fenerbahçe, Galatasaray ile birlikte zirve takibini sürdürmek isteyen Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlar takviye çalışmalarına şimdiden başladı.
Ara transfer dönemi için gündeme gelen transfer haberleri de merakla takip ediliyor.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Transfer dönemi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Ara transfer sezonu 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 11 Şubat 2025’te tamamlanacak.
SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig Ağustos 2024 tarihlerinde başladı ve ligin ilk yarısı Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek.
İkinci yarı ise 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.