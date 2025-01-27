Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transferler için sayılı günler kaldı

27 Ocak 2025 10:01 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:15

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ara transfer dönemi 13 Ocak 2025 tarihinde başladı. Takımların kadrolarını güçlendirme çalışmaları devam ederken taraftarların gündeminde ara transfer dönemi ne zaman bitiyor sorusu yer alıyor. Transfer döneminin bitmesine 15 gün kaldı.

Transfer​ sezonunun 13 Ocak 2025 tarihinde başlamasıyla birlikte takımlar kadrolarını güçlendirmeye başladı.

Fenerbahçe stoper takviyesi yaparak Aston Villa​'dan Diego Carlos ve PSG'den Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı.

Ancak henüz Milan Skriniar'ın resmi açıklaması yapılmadı. Sarı-lacivertli kulübün bu konuda PSG'yi beklediği tahmin ediliyor.

Diğer takımlarda ise transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş'ın henüz transfer yapmamış olması taraftarları endişelendiriyor.

Taraftarlar tarafından ara transfer döneminin ne zaman bittiği ise merak ediliyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Taraftarlar tarafından ara transfer dönemi olarak adlandırılan kış transfer dönemi 13 Ocak 2025 tarihinde başladı.

11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek olan transfer döneminin bitmesine 15 gün kaldı.

Transfer döneminin sona ermesinin ardından takımlar bir sonraki sezonun yaz transfer dönemine kadar kadrolarına ekleme yapamayacak.