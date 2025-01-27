Mert Hakan Yandaş yine olay oldu! Soyunma odasında şaşırttı, Fenerbahçe o anları paylaştı
Fenerbahçe kendi evinde Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin futbolcusu Mert Hakan Yandaş maça damga vurdu. İlk yarı bitiminde soyunma odasındaki konuşmalar sosyal medyada paylaşıldı. Hakan Yandaş'ın motivasyon konuşması alay konusu olurken bazı taraftarlar ise destek verdi.
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk ederken karşılaşmanın ilk yarısı İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Fenerbahçe rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti.
Fenerbahçe’nin ilk yarıda soyunma odasındaki görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Edin Dzeko'nun motivasyon konuşması gündem oldu, 'Maç bitmedi beyler' dediği görüldü.
MERT HAKAN YANDAŞ OLAY OLDU
Mert Hakan Yandaş'ın ise takım arkadaşlarına motivasyon vermek amacıyla oldukça sert bir şekilde "Kavga edin biraz kavga! Kavga edin!" demesi dikkat çekti.
Sosyal medyada Mert Hakan Yandaş’ın çıkışı alay konusu oldu. Fenerbahçe o anları paylaşırken bazı taraftarlar ise Yandaş’a destek verdi.
GÖZTEPE TRİBÜNLERİNE EL SALLADI
Öte yandan galibiyetin ardından tribünlerle selamlaşan Mert Hakan'ın Göztepe tribünlerine el sallaması ve küfürlü tezahürata eşlik etmesi de sosyal medyayı karıştıran bir başka olay oldu.