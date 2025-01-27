Anderson Talisca transferinde mutlu son! Fenerbahçe ile anlaşma sağlandı

27 Ocak 2025 01:38 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 01:50

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde olan başarılı orta saha oyuncusu Anderson Talisca Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Sarı lacivertli taraftarların en çok sorduğu 'Talisca Fenerbahçe'ye gelecek mi?' sorusu da cevap buldu. Bugün İstanbul'a gelecek oyuncu ile yapılan sözleşmenin detayları da paylaşıldı.

Fenerbahçe bugün oynadığı zorlu Göztepe mücadelesinden galip ayrılarak şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertli ekip, uzun süredir istediği Beşiktaş​'ın eski oyuncusu Anderson Talisca​ ile anlaşma sağladı. Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında Cristiano Ronaldo ile birlikte oynayan Brezilyalı oyuncu Talisca, geçmişte de Beşiktaş'ta oynamıştı. Beşiktaş'ta oynadığı üstün performansıyla dikkat çeken Talisca, Fenerbahçe​'nin yeni hocası Jose Mourinho'nun en çok istediği oyunculardan bir tanesiydi. Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı'nın uzun süredir transfer etmeye çalıştığı Talisca için Galatasaray'da devreye girdi. TALİSCA İSTANBUL'A GELİYOR! Sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran paylaşım Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'ndan geldi. Sabuncuoğlu'nun paylaşımına göre; Fenerbahçe ile Anderson Talisca 1,5 yıllığına anlaştı. Suudi Arabistan'da bulunan Talisca'yı almak için bugün özel bir uçak İstanbul'dan hareket edecek. Talisca hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul'a gelecek. Bugün İstanbul'a gelecek olan Brezilyalı oyuncu için, Fenerbahçeli taraftarlar havalimanında karşılama töreni düzenleyecek. ANDERSON TALİSCA KİMDİR? Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Anderson Talisca, 1 Şubat 1994'te Brezilya​'nın Feira de Santana kentinde doğdu. Brezilyalı orta saha oyuncusu, şu anda Suudi Pro League takımlarından Al Nassr'da forma giymekteydi. Bugün itibariyle Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil edildi. TALİSCA KAÇ GOL ATTI? Sarı lacivertli ekibe transfer olan Talisca, futbola 2009 yılında Bahia altyapısında başladı. 2013 yılında Bahia'nın A takımına yükseldi ve iki sezon boyunca 46 maçta 11 gol attı. 2014 yılında Benfica'ya transfer oldu. Benfica'da 4 sezon boyunca 137 maçta 36 gol attı. 2016-17 sezonunda Beşiktaş'a kiralanan Talisca, iki sezon boyunca 58 maçta 27 gol attı. Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Türkiye'de çok sevildi. 2018 yılında Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'ye transfer oldu. Guangzhou Evergrande'de 2 sezon boyunca 50 maçta 18 gol attı. İlgili Haberler Anderson Talisca nihayet imzaya geliyor! Takım arkadaşlarına veda etti Talisca transferi hakkında son dakika gelişmesi! Suudi basını kalan son adımı açıkladı Acun Ilıcalı Talisca transferinde Galatasaray detayını açıkladı!