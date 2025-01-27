Anderson Talisca transferinde mutlu son! Fenerbahçe ile anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde olan başarılı orta saha oyuncusu Anderson Talisca Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Sarı lacivertli taraftarların en çok sorduğu 'Talisca Fenerbahçe'ye gelecek mi?' sorusu da cevap buldu. Bugün İstanbul'a gelecek oyuncu ile yapılan sözleşmenin detayları da paylaşıldı.
Fenerbahçe bugün oynadığı zorlu Göztepe mücadelesinden galip ayrılarak şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertli ekip, uzun süredir istediği Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca ile anlaşma sağladı.
Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında Cristiano Ronaldo ile birlikte oynayan Brezilyalı oyuncu Talisca, geçmişte de Beşiktaş'ta oynamıştı.
Beşiktaş'ta oynadığı üstün performansıyla dikkat çeken Talisca, Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho'nun en çok istediği oyunculardan bir tanesiydi.
Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı'nın uzun süredir transfer etmeye çalıştığı Talisca için Galatasaray'da devreye girdi.
TALİSCA İSTANBUL'A GELİYOR!
Sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran paylaşım Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'ndan geldi. Sabuncuoğlu'nun paylaşımına göre; Fenerbahçe ile Anderson Talisca 1,5 yıllığına anlaştı.
Suudi Arabistan'da bulunan Talisca'yı almak için bugün özel bir uçak İstanbul'dan hareket edecek. Talisca hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul'a gelecek.
Bugün İstanbul'a gelecek olan Brezilyalı oyuncu için, Fenerbahçeli taraftarlar havalimanında karşılama töreni düzenleyecek.
ANDERSON TALİSCA KİMDİR?
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Anderson Talisca, 1 Şubat 1994'te Brezilya'nın Feira de Santana kentinde doğdu.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, şu anda Suudi Pro League takımlarından Al Nassr'da forma giymekteydi. Bugün itibariyle Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil edildi.
TALİSCA KAÇ GOL ATTI?
Sarı lacivertli ekibe transfer olan Talisca, futbola 2009 yılında Bahia altyapısında başladı. 2013 yılında Bahia'nın A takımına yükseldi ve iki sezon boyunca 46 maçta 11 gol attı. 2014 yılında Benfica'ya transfer oldu. Benfica'da 4 sezon boyunca 137 maçta 36 gol attı.