Arda Güler 23 yaş altı en iyi oyuncu seçildi! Milli futbolcumuza büyük onur

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

23 Aralık 2024 22:43 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 23:04

İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, aralık ayının 23 yaş altı en iyi oyuncu seçildi. Arda Güler, Lamine Yamal ve Nico Williams gibi yıldız oyuncuları geride bıraktı.