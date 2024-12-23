Arda Güler 23 yaş altı en iyi oyuncu seçildi! Milli futbolcumuza büyük onur
İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, aralık ayının 23 yaş altı en iyi oyuncu seçildi. Arda Güler, Lamine Yamal ve Nico Williams gibi yıldız oyuncuları geride bıraktı.
İspanya La Liga'da ilk yarı sona ererken ligin sosyal medya hesabı aralık ayının enlerini yayınladı.
ARDA GÜLER’E BÜYÜK ONUR
Ligin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, aralık ayında 23 yaş altı en iyi oyuncusu seçildi.
Aralık ayı boyunca Carlo Ancelotti tarafından 5 maçta forma şansı bulan 19 yaşındaki Arda Güler, Getafe karşısında 1 gol kaydetti ve Rayo Vallecano maçında ise 2 asist yaptı.
ARDA GÜLER KİMDİR?
Arda Güler, 25 Şubat 2005’te Ankara'nın Altındağ ilçesinde doğdu.
9 yaşında şehrinin takımı olan Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı.
Arda Güler 2019’da Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Arda Güler, 6 Temmuz 2023 tarihinde İspanyol kulübü Real Madrid ile 6 yıllık resmî sözleşme imzaladı.