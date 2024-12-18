Real Madrid-Pachuca maçı hangi kanalda? Arda Güler bir kupa daha kazanabilir

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

18 Aralık 2024 10:12 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:39

FIFA Kıtalararası Kupa finali bugün Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak. İspanya ekibi Real Madrid ve Meksika temsilcisi Pachuca finalde karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Real Madrid-Pachuca maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşma Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Arda Güler'in kariyerine bir kupa daha ekleme ihtimali bulunuyor.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından düzenlenen Kıtalararası Kupa finalinin başlamasına saatler kaldı. Real Madrid ve Pachuca arasında gerçekleşecek olan karşılaşmanın saatinin yaklaşmasıyla birlikte hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. REAL MADRİD-PACHUCA MAÇI HANGİ KANALDA? Real Madrid-Pachuca final maçını maçını Türkiye'den vatandaşlar S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta LaLiga kapsamında oynanan Real Madrid-Rayo karşılaşmasında Arda Güler, 79 dakika süre almış ve iki asist yapmıştı. Milli futbolcunun iyi performansına rağmen eflatun-beyazlılar karşılaşmayı kazanamamış ve 3-3 beraberlik ile sahadan ayrılmıştı. Son maçta gösterdiği başarılı performansın ardından Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i ilk 11'de başlatması bekleniyor. REAL MADRİD-PACHUCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Eflatun-beyazlılar ve Pachuca'nın karşı karşıya geleceği Kıtalararası Kupa finali bugün (18 Aralık 2024 Çarşamba) saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Lusail Stadyumu'nda oynanacak. İlgili Haberler Arda Güler 6 gollü maça damga vurdu: Real Madrid tarihinde bir ilk! Real Madrid-Pachuca maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Arda Güler oynayacak mı?