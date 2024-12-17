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Real Madrid-Pachuca maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Arda Güler oynayacak mı?

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
17 Aralık 2024 11:21 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 11:40
Real Madrid-Pachuca maçının muhtemel 11&#039;leri belli oldu! Arda Güler oynayacak mı?

FIFA Kıtalararası Kupa Finali kapsamında Real Madrid ile Pachuca yarın karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından milli futbolcu Arda Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Karşılaşmada milli futbolcunun ilk 11'de başlaması oynayacağı tahmin ediliyor. Real Madrid-Pachuca karşılaşmasının muhtemel 11'leri belli oldu.

FIFA tarafından düzenlenen Kıtalararası Kupa Finali bu yıl Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek.

Meksika ekibi Pachuca ile İspanyol takım Real Madrid'in karşı karşıya geleceği final maçının başlamasına saatler kaldı.

Taraftarlar tarafından Real Madrid-Pachuca karşılaşmasının ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı merak edilirken ayrıca milli futbolcu Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı da gündem oldu.

Real Madrid-Pachuca maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Arda Güler oynayacak mı? - 1. Resim

ARDA GÜLER REAL MADRİD-PACHUCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin Real Madrid-Pachuca karşılaşmasında Arda Güler'i ilk 11'de başlatacağı tahmin ediliyor.

Real Madrid'de bu sezon sadece 657 dakika süre alan Arda Güler 1 gol ve 3 asist yaptı.

İstediği süreyi alamayan milli futbolcu, eflatun-beyazlıların LaLiga kapsamında son oynadığı Rayo karşılaşmasında 79 dakika süre aldı ve 2 asist yaptı.

Real Madrid-Pachuca maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Arda Güler oynayacak mı? - 2. Resim

REAL MADRİD-PACHUCA MUHTEMEL 11'LERİ

FIFA Kıtalararası Kupa Finali kapsamında oynanacak olan Real Madrid-Pachuca karşılaşmasının muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Garcia; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius Jr

Pachuca: Moreno; Rodriguez, Cabral, Micolta, Gonzalez; Montiel, Pedraza, Deossa, Bautista, Idrissi; Rondon

REAL MADRİD-PACHUCA SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madric Pachuca karşılaşması Doha'da Türkiye saati ile yarın (18 Aralık Çarşamba) saat 20.00'de oynanacak.

Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Kaynak: TGRT HABER

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