Arda Güler 6 gollü maça damga vurdu: Real Madrid tarihinde bir ilk!

15 Aralık 2024 01:57 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 02:10

İspanya La Liga'da oynanan Rayo Vallecano-Real Madrid maçına, sahaya ilk 11'de çıkan milli oyuncumuz Arda Güler damga vurdu. 79 dakika sahada kalan milli yıldız, kaydettiği iki asistle eflatun-beyazlı kulübün tarihine geçti.

İspanya La Liga​'da Rayo Vallecano​ ile deplasmanda karşı karşıya gelen Real Madrid​'de milli futbolcumuz Arda Güler​ karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Geceye damga vuran 19 yaşındaki yıldız, maçın başlama düdüğüyle birlikte orta sahada şansını denedi ama top kalenin üstünden auta gitti.

GERİ DÖNÜŞTE ROL OYNADI

Rayo Vallecano, 4. dakikada Unai Lopez ve 36. dakikada Abdul Mumin'in attığı gollerle Real Madrid karşısında 2-0 öne geçti. 39. dakikada Federico Valverde ile skoru 2-1 yapan Real Madrid, karşılaşmanın 45. dakikasında Jude Bellingham'ın attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

İkinci yarıda Rodrygo ile 56. dakikada bu kez Real Madrid öne geçen taraf olsa da 64. dakikada Rayo Vallecano'dan İsi Palazon'un golü karşılaşmanın skorunu belirledi.

ARDA REAL TARİHİNE GEÇTİ

Real Madrid'in ilk golünde ve 3. golünde milli yıldız Arda Güler asist yaptı. Arda Güler, 21. yüzyılda Real Madrid'le La Liga'da aynı maçta iki asist yapan en genç oyuncu oldu.

79 DAKİKA SAHADA KALDI

Maçın 64. dakikasında ev sahibi ekip, pes etmedi ve Palazon'un kaydettiği golle skora denge getirdi. Carlo Ancelotti mücadelenin 79. dakikasında milli yıldız Arda Güler'i oyundan aldı ve yerine Ceballos'u sahaya sürdü. Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Öte yandan, eflatun beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yedek başlattığı Vinicius, 63. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna girerken, hakeme itirazdan sarı kart gören Brezilyalı yıldız oyuncu gelecek hafta Sevilla'ya karşı oynanacak maçta kart cezalısı durumuna düştü.

Ligde halen bir maçı eksik olan Real Madrid, derbideki puan kaybıyla 37 puanla ikinci sırada kaldı.

Rayo Vallecano ise 20 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.